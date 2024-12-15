「浸大E神」發酒瘟做引體上升凌空墮地　緊急送院險死

有「浸大E神」之稱的元祖級「𡃁模」楊焉（Carol，前名楊梓瑤）近年轉行做瑜伽導師，不時在個人短片頻道分享生活點滴，近日她上載一段影片，見她帶着頸箍，原來日前發生嚴重意外險死，現時即使沒生命危險，也很大可能不能再重操故業，甚至未必能正常走路。

楊焉前日（13日）在個人短片頻道以「人生最後悔莫及嘅決定，幸好與死神擦身而過」為題出片，見到她身穿睡衣並戴上頸箍拍片，講述今次嚴重受傷經歷。她透露早前在中環一間餐廳與家人及朋友吃飯，因之前飲了幾杯，加上見老公輕鬆完成，便懶了手部及肩膊傷患，乘酒興起即場做引體上升挑戰。雖然老公早有提醒，但她做Kipping movement（擺盪式引體上升）時不慎跣手，頭部直撞水吧。影片中所見，她做了三下左右已力有不逮，更踢跌腳下的矮櫈，之後楊焉突然跣手，雙腳朝天凌空墜地，然後背部直撻落地，現場一片驚呼聲非常恐怖。

當時楊焉老公即走到她身旁，但她痛到未能說話，直至可以開口時即表示感頭暈作嘔，隨即由救護車送院。她在急症室苦等超過六小時，最終醫生安排她照X光和CT scan（電腦斷層掃描）後即時入院。醫生指楊焉的頸椎第四與第五節移位，壓住神經線，並有撕裂情況，建議要立即做一個大手術，否則或影響將來行路。說時楊焉淚如雨下，擔心未能再做教練，她說：「不幸中之大幸係嗰兩節骨冇碎到，如果去返正位係可以自行康復！」但醫生強調未必能做回以前的工作。

一直指自己手腳能活動自如，自覺情況不算嚴重，楊焉堅持不做手術，擔心會有風險和後遺症。到留院第3日出院前，她再照X光，幸好頸椎第四與第五節已返回正位，她稱：「未來一至兩個月都需要戴頸箍、每一至兩星期返去覆診。」楊焉對自己當初的決定非常後悔，直指每當朋友慰問發生何事時，都說不出：「因為我好Dumb（愚蠢）地咁做咗一個差嘅決定，係影響咗自己好多嘢。」她日後有機會不能再做某些動作或跑步，她指：「頸椎可以返回正位真係要劏雞還神！」更坦言：「如果嗰日條頸直接撞落水吧，依家就同大家講唔到嘢！」楊焉表示分享今次經歷，是希望大家引以為鑑，同時指這個大教訓「可以令咁大膽嘅我收斂一下！」