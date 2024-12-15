譚詠麟揭「譚校長」由來　與張國榮隔空對唱掀回憶殺

無綫綜藝節目《聲生不息‧大灣區季》，召集香港及內地殿堂級歌手與新生代唱將，14號晚演出的第一集，常駐演出歌手有李宇春、陳小春、周筆暢、古巨基、回春丹、容祖兒、黃子弘凡、薛凱琪、李昊、衛蘭，特別嘉賓為譚詠麟、陳慧嫻及周慧敏，主題為70年代-10年代經典廣東歌。

有「樂壇校長」之稱的譚詠麟(譚校長)，去到紅館為觀眾介紹香港樂壇重要Icon之一的紅館香港體育館！他感性地說：「紅館就是一個造夢的地方，我在這裏唱過超過1000次，也曾經在紅館連續開了38場的演唱會，當時很多歌迷都說每天晚上，我們都像有一萬多人在夜校裏面唱歌，譚校長這個稱呼一叫就叫了這麼多年…更懷念與昔日樂壇戰友在紅館互動的珍貴時刻，他感性地說：「大家都坐在一塊，故事都發生在這空間裏，港樂後來也不單是在這裏響起來，全世界有華人的地方，都聽得到港樂。」

譚校長另外還獻唱了已故樂壇巨星張國榮（哥哥）的經典金曲《風繼續吹》，舞台先剪輯了張國榮當年的清唱版，再加上哥哥當年的一番感性發言：「如果有人問你80年代香港有邊幾個，你哋係咁易提吓我就夠喇」，之後再由他接力獻唱歌曲，構成了一幅昔日戰友及好友隔空對唱的感人場面。另校長與陳慧嫻合唱《講不出再見》時，舞台播出了大量譚校長與張國榮、已故樂壇巨星梅艷芳、陳百強等人的合照，令台後的薛凱琪、衛蘭及陳小春等都相繼感動落淚。