張曦雯無意接管父親珠寶生意　倪樂琳30歲後才考慮結婚

模特兒出身的藝人張曦雯，昨日率領應屆港姐現身沙田馬場，眾人佩戴六福珠寶全新「冰·鑽光影金」系列新品黃金首飾，為「六福珠寶賽馬日」上演時尚閃飾騷，艷壓馬場！

張曦雯、應屆港姐三甲倪樂琳、梁嘉莹、楊梓瑤及友誼小姐王汛文等今日（15日）為「六福珠寶賽馬日」擔任模特兒行騷，張曦雯更獲爸爸到場支持，她表示會少注怡情碰運氣，但笑指向來沒有偏財運，努力工作賺錢比較穩陣。她透露父母即將退休，於美國的珠寶生意亦會結束：「喺美國做珠寶生意我自己都好擔心治安問題，因為家庭式經營舖唔多人，說服咗佢哋好耐下年終於退休。（冇叫仔女接手？）不嬲冇畀壓力我哋，依家我有自己工作，細佬醫學院畢業預備喺美國做醫生。」她指父母退休後會更多機會來港，當然很想他們回來時跟自己一起住，但會尊重男友先問他意見：「佢同我父母感情都幾好，如果一年住幾個月應該冇問題嘅，哈哈。」

至於幾位港姐表示平日也愛穿搭首飾，倪樂琳說：「今次咁正式場合會揀比較閃、誇張嘅款式。」問到有否收過男士送鑽飾？她們異口同聲表示沒有，王汛文則收過胞弟送的戒指，笑指全因買兩件有優惠，問到若男士想追求是否一定要送鑽飾？她說：「佢送個心畀我得㗎啦！」眾人亦認為愛情不能太過物質，指心意咭也可能打動到她們，問到有否想過何時結婚？倪樂琳說：「30歲後先考慮，依家係拚搏事業嘅好時機，靠人不如靠自己。」

同場單身的許靖韻表示仍未出現可收珠寶首飾做禮物的對象，自己找伴侶要先相處了解不會急，坦言自己經常情緒起伏，故對方一定要情緒穩定，又指自己大懵曾試忘記紀念日，但笑指若對方忘記或會提出分手。至於沈震軒就表示女友陳欣妍很重儀式感，笑指若自己忘記紀念日會很大件事：「試過唔記得紀念日，死過好多次，哈哈！」他笑指首次替女友慶生時，自己只準備了紙包蛋糕，女友現時也經常重提此事，更揚言要記他一世。他感恩身邊有人陪伴，指二人近來有一些經歷，令他們對將來更有信心，又笑指可能會閃婚。

同場，湯君慈及湯君耀孖住入場，哥哥湯君慈馬運亨通，在無刨馬經只靠買幸運號碼的情況之下連贏三場頭馬，笑言今晚會請弟弟湯君耀食飯慶祝。