米高積遜離世15周年被翻出一系列未發布作品

今年是美國傳奇樂壇巨星米高積遜（Michael Jackson，MJ）離世15周年紀念，近日有傳媒爆料指MJ一系列未發布的作品近日被無意中翻出。

據知加州一名退休公路巡警Gregg Musgrove日前意外得到一批MJ從未發行過的作品，他透露同事在Van Nuys從音樂製作人Bryan Loren買下一個倉庫，而MJ未發行的錄音帶就被放置於其中，並將錄音帶交給他。Gregg發現錄音帶後立刻對其進行研究，他發現這些歌是MJ在90年代專輯《Dangerous》前製作完成，有些歌曲未曝光但亦有些歌曲已經被洩漏出去。當他聽到MJ在與製作人討論音樂的聲音時：「聽到MJ喺度講話同講笑時，成件事真係非常非常有型！」據Gregg表示這些歌曲其中一首歌名是《Don’t Believe It》，顯然是MJ回應性侵未成年人士的傳言。另一首《Truth on Youth》中，MJ似乎與美國饒舌男歌手LL Cool J合唱。

Gregg表示收到「寶藏」後透過律師聯絡MJ遺產管理後得悉版權問題而無法將錄影帶公開發行。至於這些被翻出的錄音帶該如何處置，Gregg表示計畫將錄音帶提供給拍賣公司拍賣，預估該價值高達7位數字，深信有人會希望拿來收藏，之前美國百變天后Lady GaGa於2012年曾經買下55件MJ的紀念品作收藏，其中包括MJ的鑲滿水晶手套以及巡唱歌衫。