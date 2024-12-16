【是日通勝】

農曆十一月十六

甲辰年 丙子月 甲寅日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：交易、動土、出行

忌：祭祀、祈福、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：45、14、03

幸運顏色：紅色、橙色

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：愛不是遊戲，感情關係是需要用心經營的。

金牛座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

雙子座：世事難料，謀事宜三思，輕舉妄動易犯錯。

巨蟹座：事業發展受人事問題拖累，必須及早解決。

獅子座：碰到棘手問題，謀事阻力大，勿自亂陣腳。

處女座：財運呈現上升之勢，可考慮加大投資金額。

天秤座：生活稱心如意，沒有太多煩惱，讓人羨慕。

天蠍座：生活忙得一頭煙，心情煩躁，需要抖一抖。

人馬座：做事要量力而為，心存僥倖將會帶來麻煩。

山羊座：思想較偏激，易犯上雞蛋裏挑骨頭的毛病。

水瓶座：對伴侶要求別太苛刻，應多點體諒和包容。

雙魚座：多展現微笑總比板着臉好，較易為人接受。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）狗 正財旺

（跌）猴 多阻滯

鼠：懂得精打細算，可杜絕入不敷支情況。

牛：貴人支持，工作上有難題可大膽提出。

虎：容易受傷，盡可能遠離有危險的地方。

兔：勿鑽牛角尖，要避免跟伴侶針鋒相對。

龍：事業運起伏，做事要打醒十二分精神。

蛇：工作上感到疑惑，做事方向需要調整。

馬：易受閒言閒語影響，對伴侶起了疑心。

羊：職場上小人當道，謹言慎行才可自保。

猴：是日沖煞，無論感情工作都遇上挫折。

雞：有望一展所長，不管做甚麼都易成功。

狗：正財運強，之前的付出終迎來收成期。

豬：當局者迷，別人的善意批評不應漠視。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

人心隔肚皮

坊間流傳一句諺語：「畫虎畫皮難畫骨，知人知面不知心。」之前在專欄提及，我們的好運和衰運，取決於有否錯失時機，八字計算可找出答案。但最近有好友傳來短訊，稱坊間有些所謂大師當自己是教師爺作公開訓示，叫人不要去計較，計較會沒有運行的。如果是德高望重之士或有真正德行修為的人去說教，當然有一定公信力，但如果一個人靠耍手段或不良伎倆去賺取金錢，或唆使你去搶奪別人的財產後，跟着叫人不要去計較，那是甚麼道理？真的是狂妄自大！

人的磁場很重要，想行好運的話，多跟善良的人同行，讓自己的內心充滿陽光，多跟懷有正信正念的人攜手，讓自己變得堅強。

人心隔肚皮，要懂得保護自己！人不能天天都好運，環境是不停改變的，同樣的，人心是不可測的，你永遠不知道對方要動甚麼歪念去算你，到頭來你就體會到這個社會的冷暖和人性的醜陋。

人生既是過客，做人應踏踏實實，心地善良，待人真誠，問心無愧，人到了一定年紀，有一定經歷，就開始明白，有些事情注定無法左右，不是你不夠努力，是一開始，結局已注定。命裏有時終須有，命裏無時莫強求。