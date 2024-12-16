譚偉權食勻兩家茶禮　爆姜濤自摑助入戲

約滿無綫的資深藝員譚偉權（Gary ）近期忙完音樂劇、又擔任港台DJ，更出現兩個電視的新劇，分別在無綫綫《異空感應》中飾演連環變態殺手「林港生」，而在另一電視台的《無用的謊言》則扮演執法人員，兩個角色有大反差，令他過足戲癮，不過最令他感開心與男神有緣，偕《異》劇的陳家樂及《無》劇的演員姜濤及Stanley有不少對手戲。

Gary表示:「《異》劇係2年前拍攝嘅，仲係我第一次以光頭Look演出，依家出街，啲觀眾反應都唔錯，會有啲唔識嘅朋友走嚟話我演繹個角色令人好驚恐，畀我眼神嚇親；至於《無》劇首播嗰日12月3日，就係我生日大日子，兩個角色好唔同，覺得好得意，而且係我正式喺另一個電視台嘅劇集中有多啲戲份，可以同年輕一輩如姜濤、Stanley，仲有其他演藝嘅師妹合作，感覺好新鮮，希望觀眾接受到。」

他談及《異空感應》中的陳家樂，大讚：「佢真係好鬼靚仔，入錄影廠拍時，佢竟然唔係同我對台詞，而係同我一齊唱我首兒歌《十二隻恐龍去野餐》，哈哈。」至於和姜濤拍合作的難忘事，他則謂：「我同佢未正式見過面，第一次同佢拍時，因為我扮執法人員，可能我嘅氣場太犀利，正式拍時，佢畀我嘅氣場嚇到呆咗，佢拍完就走嚟問我，問我係咪真係執法人員，我話我係演員，到第二次同佢入廠時，同佢場問話戲，同佢對戲時，可能情感上未入到去嗰個狀態，其實佢要係好短時間內情緒高漲，係好難演嘅同需要少少時間，我同佢傾咗陣偈，話佢知我係舞台劇演員，做過啲咩戲，開頭我以為佢好cool，但傾傾吓就覺得佢原來好好傾，之後再開機拍攝，佢拍完幾個take，突然自摑幾巴，我覺得佢呢個演繹幾好，但唔知導演有冇用呢個take，好有驚喜。」

問到身為演戲導師的他可有指導姜濤及Stanley做戲？他又說：「唔好咁講話教佢哋做嘢，但我真係要讚吓姜濤同Stanley啲態度真係好好，好斯文同有禮貌真係值得讚。」不過因兩人未開機拍攝時，會被安排在休息中，所以未有機會可以跟人氣偶像影合作留念。另外，Gary早前剛完成音樂劇，他感謝汪明荃銘點他擔任男主角。