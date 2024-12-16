林智樂被《聲生不息》Foul咗兩季　追星成功搵祖兒合照

「樂壇小天后」炎明熹因為參加內地綜藝節目《聲生不息》而人氣急升，新一季《聲生不息．大灣區季》就由「聲夢1」的鍾柔美和林智樂接力，林智樂（Felix）日前受訪，表示開心能登上這個大舞台，初知道被派出參加節目，擔心不是真，自爆第一、二季都有面試，第一季的節目更已經拍好，後來節目轉換形式，最後無推出：「所以今次收消息時，好驚唔係，唔敢開心住，直到拍晒播埋出街先敢開心。」是次他與陳小春、黃子弘凡合唱外，又與古巨基合唱。

視容祖兒為偶像的Felix，更帶定祖兒的演唱會唱片攞簽名：「好開心我竟然出現喺佢嘅Vlog，嗰日我綵排緊，因為識佢助手，祖兒知道我好鍾意佢，我唱緊時，佢突然出現我後面，拍一拍我膊頭叫我加油，當下我反應唔嚟，第一次咁近距離見偶像，成個人震晒，唔知講乜，終於明白粉絲見偶像時點解咁興奮，真係反應唔到。」又表示祖兒對他啟發好大，之前聽過她唱《飛花》好好聽，所以聲夢時他也選唱此歌，估不到現在可以跟偶像同台，感覺好神奇。能夠與周筆暢、李宇春和衛蘭等同台，笑言仿似追星日記，感覺夢想成真。

今次他還有獨唱環節，演唱了彭羚的《完全因你》，他說：「個台好大得自己一個唱，綵排時好緊張，到真正演出時，因為有觀眾，反而輕鬆，感覺好似開緊演唱會，當刻好享受，因為唔知仲有冇下次。（終於捱出頭？）可以再出多啲頭，依家係行前咗一步，希望慢慢逐步嚟，聽前輩講，機會係你嘅話冇人能夠攞走，首先要裝備好自己，然後把握住，結果係點無人知。」