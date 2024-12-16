黎瑞恩音樂劇尾場星光熠熠　陳友力推提名女主角

藝人彭健新夫婦、蘇志威、蔡一智夫婦、尹光、周吉佩、夏韶聲、區永權、劉威煌、湯寶如、楊明、莊思敏、黃劍文以及黎瑞恩一對子女等人昨晚（15日）現身由陳友和黎瑞恩主演的音樂劇《娛樂圈夫人》尾場，原定會到場支持的譚詠麟因身體抱恙，臨時缺席。陳友表示在出騷前一晚就已經收到譚詠麟電話，聽到對方把聲好差，所以叫他不要來看表演，在家好好休息一下：「因為佢係歌迷會都唔太唱到歌，同埋兄弟呢啲嘢心領。」

提到陳友和黎瑞恩完成了6場表演，他們表示眨吓眼就過，講到兩位在台上眼紅紅想喊，黎瑞恩表示因為好代入角色，而陳友指劇本是按照自己太太的真人真事改編，提到自己兒子小時候在這個表演場地受浸，現在又回來做表演，覺得是命中注定，指能夠分享一個正能量故事，是真金不換的，又謂太太對這場音樂劇都覺得好開心：「佢話依家係佢人生最開心嘅日子，因為之前我衰仔。」

黎瑞恩亦表示自己是第一次做音樂劇，對於她來說是好大的挑戰，笑言今次像「砌積木」一樣：「由大家都唔識，跟住慢慢建立一啲嘢，到依家成功咗。」問到可有興趣再做？她表示都幾有趣，但就怕自己演技差，而陳友即讚她戲好，能夠提名「音樂劇最佳女主角」。他們又指收到好多人指希望他們繼續做，但要交由上天決定，並且會檢討看音樂劇有什麼需要改進的地方。

同場，陳友溫拿樂隊隊友彭健新表示與陳友相識多年，對方好少會這樣剖白，言看到最尾都有少少感動和淚水：「因為呢件係真人真事，同埋陳友付出咗好大嘅努力去編劇，所以我感受好深。」又指陳友年輕時事業心重，做事有頭無尾，不過今次唔同，終於有尾。