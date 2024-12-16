同門鮮肉余衍隆詐騙800萬被刑拘　瘋傳阿嬌「知三當三」曾主動求婚

曾參加過內地選秀節目《青春有你》的英皇藝人余衍隆，因詐騙800萬人民幣（約854萬港元），於今年2月被深圳公安機關立案刑拘，事件於月初被爆出，連日來不斷發酵。最爆是余衍隆曾開直播時，被同門鍾欣潼（阿嬌）打賞6萬元，今日更有網民聲稱揭開2人的秘密關係。

其實昨日（15日）內地社交網已瘋傳「頂級女星知三當三，看走眼了，淪為小鮮肉收割機！」今日更指頂級女星就是阿嬌，「女神阿嬌陷入愛河，為小鮮肉牽線搭橋」更登上熱搜。

網友文中指阿嬌向來喜歡小鮮肉，網友曾發現她凌晨2點鐘還在看同門小師弟余衍隆的直播，有指阿嬌還私信余衍隆，主動索要聯繫方式。網傳余衍隆也是因為阿嬌牽線搭橋，才能攀上英皇。而在余衍隆和一眾女士的聊天中，阿嬌的名字也是頻頻出現，此前，余衍隆以炫耀的口脗曝出了自己和阿嬌的聊天記錄和私密照片，並表示在直播間頻頻刷禮物的富婆愁姐就是阿嬌的小號「CluvL21420201314」，入面的「C」代表阿嬌英文姓氏Chung，「L」代表余衍隆，而「luv」是Love的意思，指阿嬌對余衍隆是一往情深。

更爆是余衍隆曾爆料阿嬌曾追求自己，兩人差點步入婚姻殿堂，余衍隆在與一眾女士聊天時，承認阿嬌之前與自己交往過，並且還表示這段感情是阿嬌主動追求的自己。之前阿嬌變胖也是因為自己經常帶她出去吃東西。自己去夜店玩的時候，阿嬌手握遙控器在梳化上等他等到睡着，字裏行間中透露着小情侶的甜蜜。

余衍隆還爆料阿嬌之前與自己回珠海和其父母吃飯，高調炫耀當時阿嬌提出想要和自己結婚，但當時余衍隆以自己年紀還小拒絕了。

然而，一段「女神阿嬌私密視頻曝光！趁女方不在時去余衍隆與女友愛巢玩樂」的視頻曝光，余衍隆與爆出自己與阿嬌的私密視頻，稱視頻是2年前拍的。據悉，拍攝視頻時，余衍隆與一位女生正在交往中，並且已經是同居狀態。視頻拍攝的地點也是余衍隆與女生同居的愛巢，但視頻出現的女聲正說：「可唔可以擰過嚟！」與阿嬌的聲音十分相似。拍攝此視頻時，余衍隆當時的同居的正印女友正在廣州為余衍隆墮胎。但阿嬌不僅與余衍隆保持密切的關係，還趁正牌女友不在期間，獨身前往余衍隆與女友的愛巢，有知三當三的嫌疑。