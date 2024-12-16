歎烘焙美點　Coffee or Tea

鬆脆的曲奇、柔軟的麵包，又或是小蛋糕，都是最佳的下午茶點，除有新口味登場外，亦有節日限定，沖泡一壼熱茶，又或來一杯咖啡作配，為自己安排一個歎茶點的時間，即時狀態回勇。

高質材料

美味的烘焙糕點，配高質咖啡，最佳配搭。本地咖啡店品牌因應節日推出咖啡禮盒外，還有一系列的冬日限定烘焙美點。人氣的開心果巴斯克芝士蛋糕和開心果鬆餅滿有口感，甜美鬆化的榛子朱古力麻糬酥、煙肉芝士麻糬酥皮撻和焦糖牛角酥外，指定的4間分店會有限定的健康輕食捲餅。因應節日，會供應限定咖啡杯套、蘋果肉桂咖啡和No. 18咖啡芝士蛋糕杯，想買回家慢慢享用，也可配全新口味的即溶精品咖啡，同樣方便。

人氣之選

講到受歡迎的烘焙店，坊間有不同選擇。本地連鎖烘焙店近日推出多款節日新品法式紅莓杏仁撻和德國蜂蜜薑餅外，還有濃厚的愛爾蘭咖啡栗子撻、火雞蔓越莓聖誕批、海鹽焦糖薑餅冬甩、酸種百果餡餅和酸種意大利聖誕麵包等，12月27日則有法國傳統國王餅發售，大家要留意喇！

香口脆卷

佳節將至，偶然都要預備應節禮，美國蛋糕品牌於這個節日，推出聖誕脆卷禮盒，內有雲呢拿、朱古力榛子、伯爵茶和抹茶4款口感，香口甜美，和閨密沖泡茶湯，邊傾邊吃最享受。

可愛小貓

整曲奇或蛋糕時，很多人都喜愛用動物做主角，本地社企糕點品牌今年推出全新的聖誕薑餅貓無論是四喜禮盒或曲奇禮罐，都可見到這隻小貓的蹤影。品牌另有蜂蜜薑餅、京都抹茶蛋糕和法式甜點瑪德蓮選擇，同樣美味。

堅果香氣

整包點加些堅果，香氣和口感都提升。尖沙咀新加坡過江龍咖啡店在臨近節日，除精心打造了 Loveramics泡沫咖啡禮盒和限量版聖誕咖啡豆，當中更有限量版的楓糖核桃 Cruffin，咬開吃到楓糖核桃吉士餡，表面撒上烤香的核桃，配咖啡享用，甜而不膩。