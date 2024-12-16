林宥嘉馬來西亞騷鼻水倒流喉嚨劇痛　戴口罩飆高音

歌手林宥嘉相隔7年，近日再重臨馬來西亞舉行演唱會，不過帶病上陣略嫌美中不足，3個小時不停唱好歌及與粉絲互動後，結尾時他形容自己「喉嚨超痛及鼻水倒流」：「很生自己的氣，幸而今天很多的高難度，我還是按照計劃完成了﹗」寵粉的他更戴着口罩走近觀眾席邊飆高音，邊讓歌迷見清楚自己容貌，難怪觀眾直呼幸福！

7年前林宥嘉於馬國開騷，當時剛升格為人夫，如今他已是兩個孩子的爸：「當年我的粉絲相信現在都已經當媽媽了。我借音樂跟大家分享生命中崩潰的、覺得壓力的、抱怨自己不如人的，讓我們繼續往下走。」他也自曝曾被壓力及負面情緒擊垮：「壓力真是很討厭的東西，因為看不見，容易生氣很大可能是營養不良！」搞到全場爆笑，他即補充﹕「你們以為我開玩笑嗎？真的有關係的，如果你有很多負面想法，我也試過這樣，那麼想些值得你感恩的事，用想法擊退想法吧。」

林宥嘉以串燒歌包括《新預感》、《思凡》及《紀念品》等將氣氛推向高潮，粉絲們也跟着站起來大合唱，他即時將身上掛着的包包及外套都拋下台去，期間不忘叮囑大家：「你們先坐好，回去位子有福利，不回去我怎麼有個走道的形狀下去呀？」提到自己生病，林宥嘉無奈指「生病最難過是不能抱小孩」，不過喉嚨超痛下的演出，卻有可能是演唱會中表現最好的一場：「因為我把歌曲重新打掉重練，換地方呼吸練習，當了十多年歌手，練唱是件很危險的事，因為可能一直用錯聲音，但錯的聲音可能是最好聽的。」