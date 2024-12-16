陳奕迅徐濠縈情侶裝拍拖　曾自揭銀行得番呢個數幸老婆陪走過低谷

歌神陳奕迅（Eason）與徐濠縈2006年結婚，育有愛女陳康堤，康堤不知不覺已19歲，長得亭亭玉立，更傳出暗撻大5年日本混血男模Pete（仲佳佳）。女大女世界，女兒已擁有自己生活，Eason和阿徐就可以好好享受二人世界。Eason早前在內地開巡迴演唱會，依然忙裏偷閒，與阿徐拍拖睇日落，Eason小鳥依人枕上阿徐膊頭，閃盲網民！

近日再有人發現Eason與阿徐在香港拍拖，在社交網發文稱在中環街頭見到Eason，兩夫婦正在過馬路，Eason一身便裝，除低口罩飲手搖飲品，阿徐則戴上絲巾，攞住靚袋，打扮隨性又不失女人味。

Eason跟在阿徐身後，令阿徐充滿大家姐感覺，兩人關係一目了然，恩愛18年，感情愈來愈堅固，真是令人羨慕！有人擔心Eason着短褲對腳會凍，有人指Eason做開運動所以唔怕凍。網民公開的合照中，Eason戴上眼鏡和口罩，髮型有點凌亂，額上還見到「火車軌」，而最令人留意是Eason雙眼浮腫，眼蓋位置更是明顯，而且眼神疲倦欠精神，未知是睡眠不足，還是身體不適所至。

Eason常現身街頭食平民小店，如同普通市民，有指Eason目前的身家保守估計至少10億，一家三口所住的壽臣山獨立屋，當年以2億3千萬買入，2016年舉辦了三年多的134場世界巡迴演唱會，被報道指估計身家暴漲2億，雖然Eason疫情期間曾自爆自揭戶口只餘三千萬好窮，收入近乎零，但今次再搞巡唱，相信吸金不少。