趙璧渝望飛躍打入十強　曾文心有提名好感恩

藝人趙璧渝（Osanna）與曾文心（Michelle）今日（16日）出席美容店代言人簽約儀式。談到簽約代言酬勞，二人也表示滿意，笑言最重要是工作不斷，問到扮靚心得，Osanna笑言很貪靚，11、12歲便知道要護膚：「減肥都未必係，但我係好鍾意護膚，研究用邊隻清潔、保濕面膜，會睇雜誌。」她透露平日飲食清淡，又會徹底清潔皮膚才開始做保濕。

至於Michelle則表示由身心靈健康着手保養：「內在健康好皮膚自然好，隨咗做Facial亦會食得健康，做運動保持心情開朗。」提到作為藝人作息時間不定，她們表示會帶瘦面神器及暖水壺傍身，又教路做瑜伽等運動，隨了Keep Fit外亦有助減壓。

談到二人也獲提名《萬千星輝頒獎典禮2024》「飛躍進步女藝員」獎項，Michelle坦言能獲提名已感高興：「喺《反黑英雄》獲得一個好角色，有提名已經好激動、好感恩！」第二次獲飛躍提名的Osanna就希能殺入10強，屆時便可以出席頒獎禮現場：「入到10強當贏咗。（性感戰衣準備好？）若果入到10強會有驚喜，希望畀大家眼前一亮，Show一個健康同美好身段。」她表示會尊重場合，精心挑選靚靚晚裝，至於會否大尺度？她説：「最緊要係美感同型格，唔係為挑戰性感而性感，唔想人哋覺得我為暴露而暴露，係我一向嘅準則。」