香港毛皮業迪拜參展拓中東市場　受外圍因素影響　料今年出口跌二成

香港毛皮業協會繼今年8月赴哈薩克參展後，再度響應政府拓展中東經濟圈的號召，參加全球具規模的杜拜國際服裝及紡織品博覽會，積極開拓中東市場。香港毛皮業協會副會長孫景謙坦承，俄國曾是香港出口的最大市場，一度佔三到四成，但因外圍因素再加上當前全球經濟疲弱等因素，料今年香港皮草成衣出口較去年下跌約兩成。

杜拜免稅和資金自由進出 吸引全球富豪雲集

杜拜國際服裝及紡織品博覽會早前於11月12至14日舉行，香港毛皮業協會率15間本港企業前往參展。香港毛皮業協會副會長孫景謙表示，這次是協會首次參展，希望以杜拜為踏板，進一步拓展中東、中亞和東歐市場。在展會期間成功洽談多個合作機會，甚至拓展至土耳其、黎巴嫩等國，為業界開拓更廣泛的市場潛力，解決因戰爭而帶來的負面影響。

孫副會長稱，由於杜拜的免稅和資金自由進出的投資環境，吸引全球富豪雲集，就連俄國許多富豪都移居當地，故希望藉杜拜開拓中東等新興市場，但現階段只屬探索階段，還需進一步部署和深耕細作，並應對來自土耳其和希臘等強勁對手的挑戰。

廣東工人老化為一大挑戰 遷往杭州南京發展

目前，香港毛皮成衣出口最大的市場為韓國，佔逾四成，其次是中國內地和美國，但韓國市場現也有輕微下滑。而去年香港皮草成衣出口較對上一年下跌三成，今年料跌約兩成。

談及毛皮業面臨的挑戰，孫副會長表示，除了失去俄國這一大市場外，就是工人老化的問題。由於香港的毛皮業長年集中在廣東一帶生產，當地工人正漸漸老化，企業正部署前往浙江的杭州和江蘇的南京等地發展，並積開發更多產品，以滿足市場的需要。

邀請白俄羅斯中亞國買手 韓為出口最大市場

明年2月舉行的「2025年香港國際毛皮時裝展覽會」，除將繼續邀請俄羅斯買家外，還將首次邀請白俄羅斯和中亞五國（哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克和土庫曼）的買家。

此外，就有不少動物權益團體批評皮草對動物造成極大傷害，香港毛皮業協會會長蔡景如有另外睇法，皮草是純天然物料，可以改造再生，屬於可持續發展的原材料，其對地球的傷害遠較化學等產品少，希望有關團體能以正視聽。他進一步指出，香港毛皮業協會秉持可持續發展理念，國際毛皮協會推行「天然可持續皮草標誌」（FURMARK）認證制度，結合區塊鏈技術追蹤供應鏈，讓消費者透明了解產品的生產過程。香港毛皮業協會亦一直秉持可持續發展理念，毛皮生產和動物飼養過程均符合人道與環保標準。