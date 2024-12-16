Cullinan Series II矚目抵港

不經不覺勞斯萊斯(Rolls-Royce) Cullinan超豪華SUV已誕生了6年，最近廠方為它推出全新Cullinan Series II，而此車亦在日前矚目抵港現身。

在Cullinan的成功基礎上，Series II再度精益求精，融入了多項全新技術與材質，透過細膩的設計工藝以及Bespoke高級定製，為客戶提供更多、更具創意的自我表達機會。外觀換上新設計，不僅採用新頭燈、新泵把及進氣口、鏡面不銹鋼尾喉外框配拉絲不銹鋼護板，並首次採用發光面罩及尺寸更大的23吋鋁鍛造輪圈(可選擇訂製部分或全面拋光表面處理)等。抵港展出的一輛，更是身披全新開發的專屬Emperador Truffle灰棕色漆面，配搭在清漆中加入玻璃微粒的Bespoke高級定製Crystal Over水晶飾面工藝。

內飾設計亦增添許多極具創意的工藝及細節，包括採用全玻璃飾面錶台、刻有「Cullinan」字樣的發光飾板，並在嵌入式玻璃畫廊指針式時鐘下加入不銹鋼「歡慶女神」雕像。數碼化儀錶板和中央觸控屏幕更是採用跟純電動Spectre沿出一轍的新設計。後座屏幕搭載Bespoke高級定制介面，可實現最多兩部串流媒體設備的連接，以便管理串流媒體及座位功能，如使用按摩、加熱和散熱等座椅功能。憑藉智慧網聯功能，客戶不僅可享用Wi-Fi無線網絡及每個屏幕的獨立串流功能，並首次容許各種藍牙耳機與後座資訊娛樂系統配對使用。