Eye Ramida形象百變　「泰」迷人

男人喺擇偶方面總係要求多多，除咗樣要靚、身材要正，仲要聽教聽話、動靜皆宜、入得廚房、出得廳堂……呢類賢妻唔易搵，難怪泰國辣模Eye Ramida有咁多裙下之臣啦！

動靜皆宜

好多女仔都有本錢做模特兒，競爭咁激烈，想有多啲機會接Job，就要展現出自己嘅可塑性，即係扮純情又得，行性感亦得，而來自泰國曼谷嘅Eye Ramida，正正靠形象百變嚟食胡！只要有睇過阿妹嘅網絡社交帳號，你會發現佢啲寫真成日以唔同形象示人，一時係氣質清純嘅文青，一時係打扮妖冶嘅尤物，一時係嬌俏調皮嘅護士，偶爾又會化身活潑好動嘅健身女郎，每一款扮相都入型入格，一啲違和感都冇，真係動靜皆宜，最緊要係佢個樣靚得嚟冇乜膠味，又唔介意着到勁少布，作為模特兒，實在係冇得輸！

愈撈愈掂

Eye Ramida之所以駕馭到唔同形象，係因為自細有表演欲，曾修讀過演藝課程，擅長拿捏唔同女性嘅特質，但話說回來，既然咁鍾意演戲，為何揀咗模特兒呢條路嚟發展？據阿妹解釋，起初諗住以演員身份出道，但之後獲事務所安排拍攝平面廣告，一試之下又覺得呢份工幾啱自己，於是決定全力發展模特兒事業，由擔任時裝模特兒開始，慢慢涉獵展場女郎、車模等工作，後來仲拍埋寫真兼加入網紅行列。話時話，咁多瓣工作，邊一樣最難應付？Eye Ramida表示，起初好驚做展場女郎，皆因要喺眾目睽睽下擺甫士，感覺有啲尷尬，但嚟到今時今日，已經變咗Easy Job！

Profile

出生地：泰國曼谷

身高：165cm

三圍：36F-24-36

Eye Ramida好積極經營社交帳號，頻頻向網友派福利，側乳、下乳、事業線、T-Back、真空上陣……乜嘢類型嘅性感相都有，加埋阿妹嘅身材弗爆，鍾意睇靚女嘅朋友，實在不容錯過！