【是日通勝】

農曆十一月十七

甲辰年 丙子月 乙卯日

吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：整路、飾垣

忌：動土、開渠、栽種

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：31、49、38

幸運顏色：紅色、橙色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：財運急升，愛情得意，可迎來愉快的一天。

金牛座：工作失誤惹來批評，宜重新思考與檢討。

雙子座：愛與不愛要問自己，處理感情問題忌拖拉！

巨蟹座：財運稍遜，平常心看得失，煩惱會少好多！

獅子座：社交運非常好，有望與心儀對象拉近距離。

處女座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

天秤座：事業有少許進步，宜專注工作，切勿分心。

天蠍座：謀事不能勉強，慎防搬起石頭砸自己的腳。

人馬座：趁順境時懂得自我檢討，事業才會有進步。

山羊座：抱持一顆謙卑的心，可從別人身上獲啟發。

水瓶座：愛情運的升勢一支獨秀，單身者好好把握！

雙魚座：心存僥倖是大忌，否則易變成事業絆腳石。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）牛 財運旺

（跌）雞 易破財

鼠：運勢稍遜，一時大意可招致破財收場。

牛：財運好，對生意人有利，開單冇難度。

虎：做事優柔寡斷，有可能錯失上位良機。

兔：對另一半有點不耐煩，感情受到考驗。

龍：生活乏味，怨氣多多，做事提不起勁。

蛇：事業運強，若有出差機會要好好把握。

馬：財運上升，有機會在投資市場中獲利。

羊：工作運不錯，但謹記自以為是冇好處。

猴：領悟伴侶的想法，感情生活令你滿意。

雞：是日沖煞，花錢如流水，易入不敷支。

狗：八卦心態要收斂，更不要說他人閒話！

豬：時來運到，事業上不乏發揮所長機會。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

情

萬物皆有情，尤其是在人類社會，朋友之間要有友情，僱主老闆與員工之間要有僱傭情，父母對子女要有愛護之情，兄弟姊妹之間要有同胞之情，配偶之間要有夫妻之情……總言之，人與人之間的相處必須有情，天下才會太平；若人與人之間是無情相待，便衍生不少麻煩，輕則口舌是非、反目成仇，重則便動武，繼而引致血光之災。

此種有情、無情的狀況，在風水論據中也佔有十分重要之元素。若山水有情，容易有吉利的穴位；若山水無情，則會結下破敗的地。何謂有情之地？何謂無情之地？有情者，山水是相向，無情者山水是反背。

簡而言之，有情者，猶如與人對話，其人是面向自己的。若無情的，便是與人對話，其人是側身斜向着自己，更甚者，便是背向自己。

砂之有情，便是龍虎相讓，龍抱虎或虎抱龍，無情者便是龍虎相鬥，龍砂反或虎砂反，更甚者便是龍虎分飛，外山環侍有情衞穴，無情則外山反背，側立不衞穴。水之有情者便環抱、灣環、屯聚，水之無情者是反弓、側射、反跳、斜飛、直流。