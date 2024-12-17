阿嬌傳做第三者私密片流出　鮮肉網紅詐騙被捕爆風流帳

藝人鍾欣潼（阿嬌）向來戀愛大過天，與有「女版陳冠希」之稱的同性密友皇甫聖華的緋聞傳得鬧哄哄之際，曾在網上直播獲她打賞的小鮮肉余衍隆，被揭詐騙800萬元人民幣（約854萬港元）遭刑拘，內地傳媒更爆出他與阿嬌有不尋常的秘密關係！有指阿嬌在知情的情況下甘願做第三者，更曾向男方求婚！

阿嬌向來「戀愛腦」，與前夫賴弘國離婚後，擇偶對象口味幾乎一致，除了其同性密友皇甫聖華貌似陳冠希外，4年前曾爆出情傾內地網紅余衍隆！曾參加內地選秀節目《青春有你》的余衍隆因詐騙800萬元人民幣，今年2月被深圳公安機關立案刑拘，消息於本月初流出，連日來不斷發酵。余衍隆兩年前進行公開直播時，獲阿嬌打賞逾6萬港元，當時她承認是首次送禮，更直言光明正大，昨日有內地傳媒大爆二人關係非比尋常！

主動求婚食檸檬？

內地社交網前日開始瘋傳「頂級女星知三當三，看走眼了，淪為小鮮肉收割機！」的消息，昨日更指該頂級女星就是阿嬌，令「女神阿嬌陷入愛河，為小鮮肉牽線搭橋」這個話題旋即登上熱搜首位，成為全國熱話。

內地傳媒指阿嬌向來鍾情小鮮肉，曾發現她於凌晨兩點還在觀看余衍隆的直播，有指她還私訊對方，主動索取聯繫方式。而余衍隆曾炫耀與阿嬌的聊天紀錄及私密照片，並指在直播間頻頻刷禮物的富婆「愁姐」，其實就是阿嬌的小號「CluvL21420201314」，當中「C」代表阿嬌的英文姓氏Chung，「L」代表余衍隆，而「luv」是Love的意思，意指阿嬌對余衍隆一往情深。

更令人驚訝的是，余衍隆指他與阿嬌曾差點步入教堂！他與其他人聊天時，承認曾與阿嬌交往，並指出是女方主動追求他，而阿嬌之前發福是因為經常跟他去開餐。他又指自己去夜店玩樂的時候，阿嬌瞓梳化等他回去，等到拿着遙控器睡着，字裏行間流露出小情侶的甜蜜。余衍隆又稱阿嬌之前曾隨他回珠海跟其父母吃飯，高調炫耀阿嬌當時提出想和他結婚，但他以自己年紀還小為由拒絕婚事。

趁正印出門殺上愛巢

與此同時，有一段名為「女神阿嬌私密視頻曝光！趁女方不在時去余衍隆與女友愛巢玩樂」的影片流出，內地傳媒聲稱是兩年前所拍，據悉余衍隆當時正與一位女生交往，而且已共賦同居，影片的拍攝地點正是雙方的愛巢，片中出現一把女聲說：「可唔可以擰過嚟！」聲線與阿嬌十分相似。據稱余衍隆的正印女友當時身在廣州，阿嬌不但與男方保持密切關係，更趁其正印女友不在愛巢獨自上門，有「知三當三」的嫌疑！

張雨綺嗒慣嫩草「中箭」

現年37歲的內地女星張雨綺出名是「小鮮肉殺手」，曾認戀較他年輕8歲的內地小提琴家李柄熹，又曾跟24歲內地男星張墨懷在街頭攬攬。早前她更在節目暗指前男友、現年27歲的內地小生于適偷食，男方因而負評纏身，她亦搞到一身蟻，遭前夫袁巴元的前度葛曉倩爆她代孕。此後張雨綺一直未有回應事件，而她之前有份參與的綜藝節目鏡頭被刪。

前晚傳出「頂級女星知三當三」後，因未有揭露女星身份，網民紛紛猜測爆料所指的正是張雨綺，似乎她食嫩草的形象深入民心，難以洗底。她未受事件影響，昨晚驚喜現身盛典活動，以一身銀裙閃耀登場，氣場全開！

阿Sa感情冇着落約祖兒開餐

阿嬌被指食「小鮮肉」，其Twins隊友蔡卓妍（阿Sa）則鍾情與友儕共聚。日前阿Sa在社交網分享偕閨蜜容祖兒、英皇娛樂演唱會部總監馮貽柏及一名女友人的合照，雖然她是上月22日的壽星，但至今仍未食完生日飯！她發文：「12月仲有生日蛋糕食，阿祖話今年要成為第一個同最後一個同我切蛋糕嘅人。」

阿Sa跟「百億麻雀館太子爺」石恆聰分手超過一年，甩拖後將精神及時間全部投放在工作上，將起程往倫敦繼續Twins世界巡唱，之後再轉飛新加坡演出巡唱的第100場，明年初由澳門開始再唱，之後還有馬來西亞、澳洲及內地等各站，忙個不停！