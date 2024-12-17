曾比特事業衝刺去到盡　努力搵錢儲夠「彈藥」先求婚

曾比特最近推出第一首國語歌《Talk To Me》望給大家安慰和能量，在內地節目翻唱別人的歌而爆紅的他，坦言也希望有更多「我的歌」，又笑言儲夠30首自己的歌曲就向拍拖8年的女友求婚，成家立室。

歌手曾比特（Mike）近期推出國語新歌《Talk To Me》，在內地參加不少節目和演出的他，新歌竟然是他第一首國語歌，問到可會感到意外？他笑說：「唔意外，可能公司想慢工出細貨。」也多謝公司接受他對新曲提出的想法，演繹上用了比較青春的聲線，希望歌曲能夠安慰和給大家能量。

翻唱不少別人歌曲大受歡迎的Mike，坦言希望有多一點屬於自己的歌，但他亦覺得有歌唱、有歌曲推出已經很開心。講到可有計劃舉行演唱會，他坦言要先努力儲自己歌，開騷最少也要有20、30首自己歌曲，笑言已經不時向老闆反映。

與女友冇拗撬

Mike經常在內地工作，與拍拖8年的女朋友分隔兩地，他指女友沒有投訴，認為相處最重要是溝通，就算兩人一起開設音樂學校也沒有拗撬，他抵死笑說：「因為主要係女友打理。」上月剛度過31歲生日的他可有計劃與女友結婚？他笑說：「出夠30首歌就求婚好唔好？繼續同公司努力吓先，現階段都以事業衝刺為主，衝到幾多就幾多，呢個Moment要去盡，結婚、生仔就輕鬆為主，希望多啲人識，搵多啲錢先。」