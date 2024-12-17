回憶返晒嚟！麥哥利高堅30年後再扮「寶貝智多星」

荷里活合家歡電影《寶貝智多星》（Home Alone）是90年代賣座喜劇，影片成功捧紅童星麥哥利高堅（Macaulay Culkin），而轉眼間《寶》上映至今已有34年，如今被烏龍家人獨留在家中的10歲小朋友「Kevin」已是44歲的中佬，麥哥利最近在外賣速遞服務的新聖誕廣告中再扮同一角色獨留在家中「叫外賣」。

麥哥利於廣告中穿回「Kevin」於片中的白色冷衫獨自坐在家中的火爐旁，他拎住手機叫外賣邊說：「我記得上一次我獨自在家中過節。」之後他開門見到兩男一女的速遞員邊唱聖誕歌邊遞上外賣，好有聖誕氣氛！

另方面，已為人父的麥哥利近日受訪提及《寶貝智多星》，他表示3歲大仔Dakota是《寶》的超級fans，看電影時以為自己就是片中主角「Kevin」。而麥哥利的影星弟弟Kieran Culkin亦有份演《寶》，不過他日前自爆不會讓子女看《寶》，因為片中有好多得人驚的場面不合小朋友觀賞。

當年《寶貝智多星》上映後大受觀眾歡迎，全球勁收近5億美元（約39億港元），由於影片成本僅1,800萬美元（約1.4億港,元），因而令片商賺大錢。由於當年影片於港亦掀起熱潮，因而有香港音樂人以《Home Alone》作為歌名創作廣東歌並贏得CASH流行歌曲創作大賽冠軍，後來鄭伊健與蔡濟文亦翻唱過收錄在雜錦碟內。