《拼命三郎》電影欣賞會活動圓滿舉行

【營業資訊】香港多年的動盪與挑戰使人思考如何重新出發、攜手奮鬥，這已成為每位市民的共同課題。由油尖旺民政事務處、尖沙咀西/佐敦南/佐敦北關愛隊主辦，香港廣西賀州市同鄉聯誼會、油尖旺民生關注會協辦，我們香港有愛慈善基金贊助，並由傳晴慈善基金、和衷共濟慈善基金支持的《拚命三郎》包場觀影活動，近日於尖沙咀戲院圓滿舉行。活動邀請了一群關愛隊義工及油尖旺青年，透過欣賞這部充滿熱血與親情的港產電影，為市民注入拚搏向上的動力，並呼籲各界攜手努力，共同振興經濟，重燃希望。

電影以親情與奮鬥為核心 傳遞拚搏精神

《拚命三郎》是一部以父子情為主題的感人電影，講述了石三郎這位江湖老大在生活落魄後，意外與多年未見的兒子重逢。父子二人因泰拳而重拾對生命的希望，攜手面對一個又一個挑戰。電影借這段親情故事呈現了香港人在逆境中的堅韌與鬥志，並傳遞出「最難的時代，也是最拼的時代」的核心精神。

除了感人至深的情節，電影的拳擊場面更是引人入勝。製作團隊邀請香港專業拳手擔任顧問，動作場景拳拳到肉、真實震撼，令觀眾熱血沸騰。參與觀影的運動員與青年觀眾深有共鳴，表示電影不僅展現了搏擊運動的艱辛歷程，也呼應了香港人在困境中堅持追夢的精神。

支持本地電影 凝聚社會力量

此次由油尖旺民政事務處與多個團體共同舉辦的包場觀影活動，不僅是一場社區文化推廣，更是對本地電影業的實際支持。傳晴慈善基金主席馮志昌先生表示，港產電影是香港文化的重要組成部分，而《拚命三郎》則充分體現了九龍區取景，印證獅子山下的拚搏精神。透過這樣的社區觀賞勵志電影活動，能讓更多市民感受到本地電影的魅力，進一步支持港產電影，為電影產業注入新能量。

此外，油尖旺區議員潘景和表示希望藉此向香港市民呼籲，應更多關注電影產業的發展與香港市民併經濟的努力。近年來，香港電影市場面臨不少挑戰，但如《拚命三郎》這樣的作品，正是電影人堅守與拚搏的成果。

攜手同心 讓香港再現光芒

在活動結束後，尖沙咀西關愛隊以及我們香港有愛慈善基金負責人吳幻娟表示，香港正處於「由治及興」的重要階段，需要全社會同心合力，共渡難關。她鼓勵市民以《拚命三郎》的故事為啟發，不僅要為個人目標拚搏，更要攜手合作，為下一代創造更美好的未來。

香港的未來需要每一位市民的努力與付出，也需要政府、企業與社會各界的支援。無論環境多麼艱難，只要我們團結一致，抱持拚搏精神，香港必能再次展現「東方之珠」的耀眼光芒，為中華民族的偉大復興作出貢獻。

《拚命三郎》包場觀影活動以電影的故事與力量喚醒市民的拚搏精神，勉勵大家在逆境中堅持奮鬥，共同為香港的經濟復甦與社會進步貢獻力量。同時，活動也彰顯了支持本地電影產業與運動發展的重要性，呼籲全港市民攜手努力，為香港的明天而奮鬥。讓我們拼盡全力，攜手讓香港再度發光發亮！