林夏薇高海寧星味贏開巷　黃宗澤獲女星圍實慶生夠威

藝人黃宗澤、王浩信、胡定欣、張振朗、張曦雯、陳山聰、林夏薇、高海寧、蔡潔、林保怡、楊茜堯、宣萱等昨日於北京出席內地國劇盛典活動，眾人盛裝現身紅地氈，除了他們外，當然還有一眾內地小生、花旦，當中包括關曉彤、王鷗及陳哲遠等，不過，說到星味及艷光，一眾港星似乎略勝一籌，於紅地氈先贏一仗。

當中，以高海寧一襲吊帶桃紅色低胸裙亮相最為驚艷，之前於無綫台慶及重要活動，她都已收起性感，讓一眾後輩獨領「峰」騷，不過，昨晚甚有「睇頭」的她可謂成全場焦點，與英俊白色西裝打扮的陳山聰站在一起，現場鎂光燈閃個不停。至於胡定欣則穿了一條紅色配黑色的花花裙，相當隆重，而身材向來fit爆的女神張曦雯簡單一條白色長裙已仙氣十足。

而兩位無綫前花旦楊茜堯及宣萱則齊齊踏上紅地氈，二人同以黑色晚裝示人，而楊茜堯佩戴了寶貴鑽飾上陣，頓時增添不少貴氣，宣萱即時被比下去。

不過，說到現場最巴閉的男星，可說是黃宗澤，日前（13日）踏入44歲的他，於現場獲一眾圈中好友為他慶生，拿着生日蛋糕站在中間，被多位靚女蔡潔，高海寧，張曦雯、林夏薇及胡定欣等包圍，眾人為他唱歌慶生，期間黃宗澤亦拿着蛋糕許願，艷福無邊。

此外，內地藝人方面，當中最為搶眼的是關曉彤、穿着黑色剪裁特別的晚裝長裙的她，心口開V，就如黑蝴蝶一樣穿梭眾人之中，大騷白滑美背，網民都力讚她狀態佳。