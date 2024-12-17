陳家樂自爆深造過麻雀藝　岑麗香阿仔叫第二個女人媽咪？

由陳家樂及岑麗香（香香）等主演的HOY TV首部原創劇《我愛九龍城》經過約3星期的拍攝，早前已順利煞科，台前幕後今晚於九龍城一間酒樓舉行煞科宴，場面熱鬧。據悉，該劇將於明年正式推出，目前已進入後期工作。

家樂與香香齊齊受訪。談到今次拍攝難忘事，香香透露是打麻雀戲份：「我唔識打牌，而我嘅角色都係唔識嘅，所以就算錯都冇問題，所以我冇壓力。（打出癮？）我驚輸錢呀。」家樂即補充：「係我、敖嘉年及泰臣同佢打牌，原來除咗我之外，佢哋全部都唔識，所以我要幫埋佢哋排牌，拍佢哋食胡。（你係雀精？）以前都曾經深造過，近10年戒咗囉。（點解？）因為突然覺得好浪費時間。」

香香指拍攝期間，兩位仔仔在家特別搗蛋及扭計：「佢哋應該想引我注意，我老公話呢段時間佢直頭似單身爸爸，仔仔仲叫我auntie媽咪，覺得好好笑，嚟緊聖誕節我會安排派對同佢哋去玩囉。（有冇聯絡大肚王君馨？）有呀，同佢食咗餐飯，佢仲捉我隻手去摸佢個肚，我梗係知咩事啦，真係好戥佢開心。（估佢生仔定女？）唔估嚀，唔敢講，唔敢答。」

談到同劇蘇韻姿很有信心會在添食，家樂即答：「再拍都最好係第2個故事，同埋香港有好多特色嘅地區，好似深水埗咁。」家樂又指太太連詩雅悉心安排，讓5個月大的囡囡有首個難忘的聖誕：「我哋着晒睡衣咁去影全家福。（囡囡對鏡頭好敏感？）佢OK，鍾意出街觀察啲新事物。」他又表示拍劇期間有分享育兒心得：「原來依家已經要開始做定啲準備工夫去搵學校，聽完真係好有壓力，遲咗真係入唔到心儀幼稚園㗎！」

而蘇韻姿對於劇集煞科大感不捨，又指離開無綫後發展比較多元化，稍後更有機會獨演舞台劇，及參與幕後製作。當被到收入是否幾級跳，她卻左顧右盼，最後才答：「我慳得就慳，近日都cut budget賣咗架車，出入以公共交通工具代步，完全冇問題。」