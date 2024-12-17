本日日本：海拔最高溫泉！瀛浸No.1硫磺秘湯

日本約有3,000個溫泉區，由於每處各有特色，花多眼亂下不妨參考一年一度由遊客投票選出最愛溫泉地的「溫泉總選舉」。該選舉最近公布了2024年排名，當中秘湯/名湯部門No.1的萬座溫泉位於群馬縣海拔1,800米的草津白根山上，以日本海拔最高溫泉區之一及高濃度硫磺泉馳名，當地有酒店除提供盡享燦爛星空的露天溫泉外，早前更推出經翻新的包場溫泉，帶來豐富享受。另外，奪得美肌部門及絕景部門首名的美又溫泉及木江溫泉，兩地亦各有話題性極高的旅館，不妨趁冬日去浸泡一番！

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群馬：露天享受 男女混浴

位於群馬縣吾妻郡的萬座溫泉，因處於高海拔而被譽為「最靠近天空的溫泉鄉」，擁有20多種自然噴湧的泉源，泉質為酸性硫磺泉，硫磺含量為日本第一，據講有令皮膚變光滑等多種功效。要數當地代表的溫泉酒店，毗鄰滑雪場旁的萬座王子大飯店是人氣之選。酒店有187間西式客房及40間日式客房，共有6種房型。溫泉方面，最大亮點是男女混浴的露天風呂Komakusa之湯，要圍上毛巾或穿上溫泉服才入浴，可欣賞壯麗的山峰和滿布星星的夜空，感受當地的寧靜和諧。另外有女性專用附屋簷的露天風呂石楠花之湯、室內風呂Nanakamado之湯，以及剛重新開放的包場溫泉等，各適其適。餐飲方面，石楠自助餐餐廳供應中、西、日時令美食，另外還有可眺望萬座名勝「空吹」的西餐廳Main Dining Room及日本料理和食堂松風。酒店更不時舉辦星空觀賞會、雪地行山等活動，是想親近大自然的心水之選。南館雙人房房價每晚¥41,546起（約HK$2,119）。

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島根：眺望瀑布 美肌再生

獲得美肌部門第1位的美又溫泉位於島根縣濱田市，據說於江戶時代末期的1864年被發現，與日本三大美人之湯相比，該溫泉的矽酸含量較高，pH值為9.9，因此有「至高之美肌再生之湯」的美譽，最近在網絡上被推薦為「日本第一的溫泉品質」、「日本第一的皮膚浴」等。區內剛於今年4月翻新重開的Nagomi湯宿Kanagi旅館，因設有該區唯一可賞瀑布的露天風呂而備受注目。旅館共有18間客房，分為4種房型，有和室、和洋室、洋室雙床及洋室單人房。而露天風呂環境優美，可邊觀看瀑布景色邊浸浴，另有室內的大浴場及包場風呂。浸完溫泉可到喫茶空間享用免費咖啡，接着前往望到庭園的美又之間吃晚餐。晚餐是採用當季食材製作的會席料理，包括島根縣名產赤鮭及石見和牛，後者是邑南町精心飼養的珍貴和牛品種，每年僅有200頭上市，另外還選用肉質被評為日本第一的島根和牛，兩者可說是和牛質素的「天花板」，11月起更有期間限定的螃蟹會席。和室（連蟹會席）房價每位每晚¥26,400起（約HK$1,346）。

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廣島：小島之上 盡歎靚景

提起廣島縣觀光地，大家多數會停留在廣島市市區及宮島、尾道等地，其實該縣有一個遠離繁囂的大崎上島很值得前往，獲得絕景部門第1位的木江溫泉就是位於該島之上。推介入住的木江溫泉Hotel清風館，連著名藝人妻夫木聰與蒼井優也曾在此下榻。全館共有55間客房，分為8種房型，所有房間都能看到瀨戶內海的絕美海景。館內大眾浴池的露天風呂是賣點之一，泉源是屬鹽分較高的氯化物泉，據講對紓緩神經痛、關節痛等有效果，泡溫泉同時可欣賞到瀨戶內海遼闊景色。令人期待的還有會席料理晚餐，入饌的食材均來自島上栽種農作物，及從瀨戶內海捕獲的新鮮海產，令人食指大動。晚飯過後不妨到大堂Bar Sapphire小酌一杯，調酒師田村曾在東京帝國酒店服務長達40年，他更設計了專屬的雞尾酒餐單。酒店附設的禮品店匯聚島上在地栽種及生產的產品，例如有檸檬、醬油及零食等。和風雙人房房價每位每晚¥24,750起（約HK$1,262）。