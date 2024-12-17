香港建造業×教育界　「STEAM UP想建理」項目正式啟動

發展局及教育局代表、建造業議會主席何安誠教授工程師（左二）、建造業議會執行總監鄭定寕工程師（右一），聯同多位嘉賓共同主持啟動儀式，象徵「STEAM UP想建理」項目正式展開，邁向STEAM教育與建造業合作的新里程。（客戶提供）

【營業資訊】由發展局聯同教育局、建造業議會、政府工務部門、大專院校、建造業組織及專業學會攜手推出的「STEAM UP想建理」項目啟動禮，上周於建造業零碳天地隆重舉行。主禮嘉賓包括不同的相關部門代表、建造業議會主席何安誠教授工程師、建造業議會執行總監鄭定寕工程師。建造業商會、專業學會及大學的代表、超過200位來自多間中小學的校長及師生亦有出席，見證建造業與教育界跨界合作，開展STEAM教育的新篇章。

建造業理論及實例 建構STEAM教育重要元素

為配合施政報告推行STEAM教育政策的方針，建造業界推出「STEAM UP想建理」計劃，從建築、測量、規劃、園境及工程等多元角度，闡述與日常生活息息相關的實例、理論與實踐，豐富學生對STEAM的理解，並力行實踐，激發他們對建造業的興趣，吸引更多生力軍入行。

發展局代表表示：「政府近年大力推動STEAM教育，而建造業正是講求應用的專業，與市民生活息息相關，可以提供許多實例，幫助同學理解現實世界建築是如何運用STEAM知識。今次可以說是首次建造業與教育界聯乘，彰顯我們兩個專業對人才培育的熱情，既向同學介紹行業對社會建設的貢獻，亦鼓勵年青人投身建造行業。」

教育局在此計劃中致力連結學校與建造業界，為學校提供全面支援，包括教師專業培訓、教學資源及課程設計建議，讓學與教資源配合課程，進一步於學校推動STEAM教育，並讓學生更深入了解香港基建發展歷程及未來智慧城市建設計劃。

建造業議會主席何安誠教授工程師表示：「今次建造行業總動員支持學界的STEAM教育，是極具創意的突破。計劃得到建造業各商會、各專業學會、八所大學相關的學系、學校議會、中小學校長、老師和同學的參與，盡展建造業界和教育界兩個專業的團結齊心，為教育社會下一代、培育建造業未來的生力軍而努力。」

九大STEAM主題及STEAM學習資源中心 啟發學生多元潛能

「STEAM UP想建理」項目按照教育局中小學的STEAM教育（科學、科技、工程、藝術及數學）相關指引，針對學校需求，設計出一套創新、實用、以建造業為主題的STEAM教與學材料，供中小學於課堂使用。項目為期30個月，教學材料將涵蓋建造業九大STEAM主題，包括樓宇建築、橋樑工程、機電工程、城市設計、地下世界、園景空間、道路設計與勘探測量、公屋設計、復古開新。計劃將與學校緊密合作，為教師提供專業培訓及教學資源，並舉辦工作坊、實地考察及建造業專家分享會，透過建造業實例，豐富學習成果。

同時，項目和香港基督教青年會（YMCA）合作開辦「STEAM學習資源中心」（STEAM HUB），為學校及公眾提供STEAM圖書館、主題展覽及工作坊，讓學生與市民透過實體互動，探索STEAM與建造業之間的多元應用。

隨着啟動禮開展，項目進入試教及修訂階段，預期2025年第一季內正式推出第一套材料、網上支援平台，「STEAM學習資源中心」亦會全面投入運作。