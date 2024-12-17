被甄子丹鬧廢柴　吳鎮宇火都嚟撩隻揪

由甄子丹、黃百鳴聯合監製，子丹、張智霖、吳鎮宇、許冠文等主演的年度壓軸港產片《誤判》將於12月21日香港公映，子丹日和黃白鳴日前領軍，帶同編劇黃子桓、演員張智霖、栢天男、喻亢、嚴華等人到北京出席首映禮，現場逾百粉絲早早等候，當眾人現身更引發大量尖叫聲！除了不少觀眾看過片後都大讚電影質素甚高，絕對是今年最值得入場的港產片！而官方今日（17日）亦發布片中片段，子丹向吳鎮宇直指：「你個廢柴，咪喺度扮晒嘢！」隔着螢幕也感受到火藥味，原來此乃電影中一幕，之後鎮宇更「火嚟」指向子丹謂：「隻揪！你揪贏我放你！」子丹即回一句：「嚟呀！」二人隨即打在地上，以男人方式解決問題。

為了讓電影內容更加緊湊，這一場吵架戲是導演子丹臨時改為兩人氣到單挑，繼而大打出手，他笑說：「我事前花了不少時間說服吳鎮宇來和我單挑，我對他演的打戲有信心，果然效果非常好。」子丹表示吳鎮宇是影帝級演員，經驗豐富，非常了解電影的表演方式，而且會過濾清楚在大銀幕上甚麼該不該做：「我和編劇都覺得如果這場戲來打一場，反而更有張力，一切盡在不言中，整體效果可以昇華很多。」