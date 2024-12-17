蕭正楠走訪港產片經典拍攝地　錢嘉樂揭露荷李活道飛車原因

無綫綜藝節目《一個香港．十種玩法 過節篇》，以10種不同玩樂模式暢玩香港，今晚（17日）播映一集中，繼續有主持江美儀，聯同嘉賓蕭正楠、王嘉慧以「香港電影及電視情懷」為主題，帶觀眾重溫風靡全球的港產片拍攝地。他們先後走訪前粉嶺裁判法院、沙田萬佛寺、九龍城、石澳等地，並重演多套電影，包括《無間道》、《鎗火》、《喜劇之王》等名場口，大玩電影回憶殺。香港電影屢次揚威海外，全賴一班專業從業員化腐朽為神奇，曾獲香港電影金像獎最佳男主角的曾志偉，除了大談當年拍攝賑災電影《豪門夜宴》、演藝界同寅如何在不計較身段的情況下一呼百應的感人往事，還說出自己心目中的香港電影獨特之處：「我哋（香港電影）最叻就係可以利用啲好細嘅場景，拍無數咁多戲，我哋成日拍嚟拍去都係嗰幾間茶餐廳，但拍出嚟嘅味道都好唔同。」

而資深動作指導錢嘉樂則指出很多電影工作者拍攝電影的同時、還肩負着推廣本土特色的社會責任，讓觀眾散場後會想到電影中的展現過的場景吃喝玩樂或探索：「點解（選擇）喺荷李活道飛車？（就是要讓觀眾知道）荷李活道原來喺大館門口，原來係咁繁榮，咁就可以吸引到人嚟打卡。」

而昨晚一集「職人帶你遊香港」，江美儀分別邀請陳浚霆及林子善作客，並在職人Andy Dark帶領下遊香港。其中一站，美儀和子善到訪尖沙咀一間由韓國人經營的餐廳，當子善品嘗正宗韓國菜時，忽然想起太太Kary，此舉遭到同行的Andy Dark質疑是「節目效果」，美儀姐聞言即挺身認證子善是顧家好男人：「佢係好錫老婆，好錫屋企人。」