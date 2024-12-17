阿Sa做病態賭徒　孖張繼聰演夫妻爆笑料

賀歲片《祥賭必贏》將於明年賀歲檔熱鬧登場！電影集結蔡卓妍（阿Sa）、張繼聰、胡楓、朱栢康、邱士縉（Stanley）、洪嘉豪（Kaho）、楊偲泳、楊偉倫等卡士，組成賀歲必贏陣容，首條預告片今日率先曝光，當中笑點頻頻，令人迫不及待想場先「賭」為快！

預告片開始時阿Sa興奮舉手應戰「開枱」，盡顯「賭徒」本色！戲中阿Sa飾演的文菁有多個造型，一時是戴上眼鏡的嬌俏賢妻，一時是心花怒放的病態賭徒，精通各種賭術，從啤牌到牌九樣樣皆能，片中阿Sa自誇掌握「贏錢必勝法」，自信滿分！至於飾演她老公的張繼聰本身為「涼果大王」第4代傳人，力保祖業的他非常討厭賭博，令戲中的阿Sa要極力隱瞞賭徒身份，下定決心為丈夫戒賭。預告片見阿Sa跟阿聰講一句「搭膊頭唔吉利」，露出「賭仔」性格，夫妻互動爆出連場笑料。

至於兩大人氣偶像Stanley及Kaho，今次戲中跟阿Sa有不少對手戲，前者飾演對方的弟弟，亦是Stanley第二次登上大銀幕演出，令粉絲們相當期待！而Kaho則演阿Sa好友BM，二人合力橫掃賭場，預告片尾就見Kaho擺出趣怪姿勢，大呼戲名「祥賭必贏」，非常可愛！