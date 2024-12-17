衛詩雅多人問價　關智斌成隱形富翁

出爐影后衛詩雅與關智斌今日（17號）齊齊以最新婚嫁形象代言人身份，出席英皇珠寶《囍悅．囍愛》婚嫁活動發布會。Michelle戴上閃爆鑽飾登場，期間Kenny大叫Michelle騷背，還狂嗌「影后」，相當搞笑，而Michelle仍以「我係演員」作自我介紹。

英皇集團主席楊受成為二人送上蛋糕及VIP卡，恭喜Michelle封后，並於明年出閣：「祝你個靚仔老公對你好好，不過唔好連生貴子，做多啲嘢，賺多啲錢。你出道時（酬勞）好平，但依家日日有人問價，價錢就升咗幾倍。」至於本月30日迎來44歲生日的Kenny就被爆是「樓王」，楊受成說：「喺7、8年前，你都話有4層樓，仲買名車。」嚇到Kenny即時O晒嘴說：「好多衫鈕啫，老闆連我買股票都爆埋，好驚呀。」

談到Michelle在社交網分享擬結婚通知書，她說：「今朝同未婚夫去婚姻登記處簽個名，不過唔識路，遲咗5分鐘，好驚唔畀我哋入去，未婚夫起身宣讀誓詞時，都好感動，我頭先講起都差啲喊，因為係人生另一階段開始。」又直認未婚夫腳頭好，雖然有時會對自己工作忙有微言，但不會給她壓力，覺得另一半令她有安心的感覺，亦承認現時廣告的酬金有提升。

而Kenny就謂睇好Michelle再攞多逾10個影后獎，談及被爆是「樓王」，他笑說：「我都唔知有幾多層樓，因為有啲放咗，有啲就交畀屋企人打理。（係咪都賺錢？）唔賺唔會賣出去啦，都係賺錢買花戴啫。」早前推出新歌的他，預告明年將舉行個人演唱會。