琴音愛　G奶偶像初露「峰」芒

家陣要成為偶像歌手一啲都唔容易，除咗樣貌吸引、形象討好之外，唱功同舞藝都不能太差，否則就會惹嚟大量負評，而喺日本，女歌手要上位，仲要出賣埋色相添，好似琴音愛呢位樂壇偶像就喺早排推出處女寫真，初露「峰」芒！

親切好波

剛才提到日本樂壇有唔少女歌手都試過拍寫真，仲因為身材一流而令樂迷為之雀躍，好似曾獲日本唱片大獎優秀作品賞嘅谷村奈南、有「高達歌姬」之稱嘅玉置成實等等，而今日為大家介紹嘅琴音愛，亦喺早排步前輩後塵，喺寫真界初試啼聲。

今年23歲嘅琴音愛，面圓圓，五官精靈，笑容好甜，令人有份親切感，當樂壇偶像最合適不過！另外，阿妹算係身材高挑，有成5呎5吋，心口仲有對堅挺又天然嘅G奶，襯埋纖腰、美股同白嫩肌膚，比起好多寫真女優有過之而無不及。

鑽研演技

琴音愛係美少女組合NECOPLA pixx.嘅成員，代表顏色係綠色，唔止會喺舞台上展現優秀歌藝，仲喺2022年開始以性感形象演出，活躍場地以各大小攝影活動為主，每次出場都會換上比堅尼，除咗引嚟好多龍友注意，仲因為太好波，令一班樂迷感到驚訝。

由於坊間反應唔錯，琴音愛決定進軍寫真界搵食，早前仲推出第一隻寫真碟，當中有唔少露出度頗高嘅靚相，有時見到下乳，有時又會露出側乳，相當誘人。之不過，愛妹對自己嘅表現唔多滿意，講對白、做表情都有啲生硬，所以會喺未來日子鑽研演技，希望下次有更佳演出，呢份態度實在抵讚！

Profile

出生地：日本

身高：5呎5吋

三圍：35G-24-34

琴音愛成日會跟隨組合四圍表演，登入其社交網，就會知道第一手情報，仲可以欣賞埋佢嘅水着靚相添！