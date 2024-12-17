Sammyjjo　棄厚職行性感

上一輩嘅人總係覺得律師、醫師、會計師呢啲乜師物師最吃香，但時代唔同晒，愈嚟愈多年輕人為追求理想，甘願放棄高高薪厚職，好似性感尤物Sammyjjo為咗令自己活得更健康更快樂，有工程師唔做，寧願做網紅，勇氣可嘉！

健身減壓

喺好多人眼中，做工程師有前途，收入又穩定，尤其喺大公司任職就更好搵，同網紅呢份工相比，簡直贏幾條街！之不過，每個人嘅價值觀都唔同，來自美國佛羅里達州迪爾菲爾德比奇嘅Sammyjjo，反而覺得網紅先係理想職業！咪以為阿妹係撈唔掂先諗住轉行，事實剛剛相反，佢嘅CV（履歷）相當勁，持有系統工程師學位，畢業後立即獲大公司聘用，仲好快晉升做主管，收入相當豐厚。不過，職責愈大，收入愈高，壓力亦隨之增加，令阿妹嘅身體開始出現問題，為咗減壓，惟有去健身室鍛煉自己，藉此忘卻工作煩惱，久而久之開始迷上健身，後來被模特兒公司嘅星探發現，於是趁機轉行，希望同忙到失去自我嘅日子講拜拜。

不惜全裸

能夠被星探睇中，Sammyjjo當然有其過人之處！除咗樣貌唔錯，身材更加掂，心口有對34E巨乳，又有一雙修長美腿，加埋勤做深蹲，令臀部變得結實，極具線條美，難怪喺投身模界冇耐，已憑住一系列火辣寫真而成名。Sammyjjo坦言，之前冇拍過寫真，一開始對住鏡頭有啲緊張，但見到坊間反應咁好，自信心隨之增加，而為咗得到更大回響，性感尺度愈嚟愈勁，後來不惜全裸上陣，成功將人氣推上高峰！

模特兒工作愈撈愈掂，Sammyjjo順勢發展網紅事業，頻頻向網友派福利，其OnlyFans會員制帳號嘅粉絲數字更係屢破新高。雖然出賣色相已足以賺取豐厚收入，但近年Sammyjjo銳意轉做健美網紅，事關佢早已考獲健身教練執照，希望透過網絡渠道分享Keep Fit心得，為自己開多一條財路。以阿妹嘅實力同魄力，絕對有望成功！

Profile

出生地：美國佛羅里達州

身高：170cm

三圍：34E-24-35

雖然Sammyjjo銳意建立健美網紅形象，但佢冇放棄行性感，除咗喺OnlyFans分享全裸寫真，仲會喺IG上載性感辣照添！