【是日通勝】

農曆十一月十八

甲辰年 丙子月 丙辰日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：動土、交易、嫁娶

忌：作灶、修廚、栽種

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：31、49、38

幸運顏色：金色、銀色、白色

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：勿在工作間偷懶，小心有人打你的小報告。

金牛座：很多瑣事要處理，自顧不暇，出錯機會大。

雙子座：留意周邊消息，可助你妥善管理手上資金。

巨蟹座：安分守己，平常心看得失，煩惱會少很多！

獅子座：工作運不錯，宜趁機全力以赴，做到最好。

處女座：運氣佳，但最好保持低調，切忌得意忘形。

天秤座：瑣事纏身，應接不暇，勿把所有事攬上身。

天蠍座：勿多管閒事，耗費心力之餘，更會惹麻煩。

人馬座：工作多甩漏，檢查清楚細節，防意外發生。

山羊座：幸福不是必然！感情關係是需要用心經營。

水瓶座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

雙魚座：自我增值是最佳投資，可提升謀生的實力。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）猴 正財旺

（跌）狗 易損傷

鼠：得財有難度，手頭上的錢要用得其所。

牛：棘手任務一個接一接，易出現無力感。

虎：工作壓力大，咬緊牙關，可迎來轉機。

兔：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

龍：做事快靚正，沒有甚麼問題可難倒你。

蛇：與朋友合作，可在投資市場取得回報。

馬：工作運平平，易出現勞而無功的情況。

羊：事業運不穩，做甚麼事都要醒醒定定。

猴：正財運佳，努力工作，可望多勞多得。

雞：勿過分癡纏，要給伴侶多點私人空間。

狗：是日沖煞，運勢變差，提防意外損傷。

豬：財運低迷，遺失貴重物品的機會甚高。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

蛇年生肖運：豬鼠牛

豬：（吉星）國印、驛馬；（凶星）大耗、欄杆、歲破、披頭

概述：「沖太歲」之年衝擊力強大，宜貼身佩戴兔及羊形生肖飾物助運，也適宜主動籌辦人生大事沖喜或離開原居地發展以帶旺運勢。蛇年開支較大，容易破財，投資須特別穩健，不妨為長輩裝修或維修家居物品，以提升家宅運。立春後宜捐血及洗牙，並於家中五黃（東北）及二黑（中宮）病星方位擺放銅器重物。

鼠：（吉星）玉堂、紫微、龍德；（凶星）暴敗、天厄

概述：財星拱照但同時起伏較大，宜積穀防饑，幸有貴人力量加持，各方面走勢上揚，惟應酬頻繁，宜注意體重管理及盡量作息定時。出門容易遇上航班延誤或水土不服等問題，宜多作準備及購買旅遊保險。蛇年過後的馬年屬「沖太歲」，須於第四季及早部署。

牛：（吉星）華蓋；（凶星）羊刃、白虎、天哭、黃幡

概述：才華出眾，從事創作者更易有新突破，惟傾向單打獨鬥，要注意改善人際關係，尤其易遇上蠻不講理的女性，並要提防意外受傷，遇有問題不妨尋求肖雞者的協助。另要多關注長輩健康，宜為對方裝修家居或更換家具。