馬思純揮走55磅肥膏冇耐　又翻脹成「大餅臉」嚇壞網民

內地女星馬思純2016年以電影《七月與安生》，與周冬雨共同獲得台灣金馬影后。不過她之前深受憂鬱症所擾，食藥導致她短時間胖了不少，讓她飽受酸民攻擊。直到今年初努力減肥，成功瘦了25公斤（約55磅）。怎料，她日前出席時尚活動時，官方釋出的照片中，她的臉又變得圓潤了。

馬思純昨日（16日）日出席內地時尚雜誌舉行的「嘉人女性影響力之夜」，並與蔣勤勤、惠英紅、宋佳等女星一起合照。照片中可見馬思純穿白襯衫搭配西裝褲，十分帥氣有型，只是她的臉相較於身旁女星都明顯腫了一些，引起網上一陣討論。

對此，部分網友見狀認為是馬思純又變胖了：「還是胖的原因，瘦下來就好了，本身長的挺好看的」、「馬思純不會是白襯衫那個吧！」且因她事後晒出的形象照裏的臉，明顯瘦很多，同時也被質疑P圖過度。

不過卻也有不少人提出，應該是拍攝角度的問題，而「馬思純怎麼被拍成這樣」的關鍵字一度衝上熱搜，其他人見狀也表示認同：「感覺是攝影的問題吧，紅氈姊姊們都好看很美～」甚至直言合照沒一個人是好看的：「攝影師還是下崗吧，裏面沒一個拍的好看」、「這照片居然找不到一個好看的，本來都是大美女。」