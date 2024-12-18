撻着炎明熹挑戰年齡差　李爾晨敷Mask回春

為「樂壇小天后」炎明熹度身訂造的音樂特輯《戀上西沙》將於冬至出爐，傳不續約無綫遭雪藏的炎明熹早前「出關」仍被搣聲，宣傳重任便落在另外兩位主演李爾晨及何沛珈身上，李爾晨擔心與19歲的炎明熹演一對有違和，為此勤敷面膜以求減齡。

《戀上西沙》音樂特輯故事圍繞炎明熹（Gigi）、李爾晨（Kyle）及何沛珈的三角關係展開，講述Kyle與正印何沛珈分手後，與Gigi發展新感情。問到現年32歲的Kyle跟19歲的Gigi談情，可擔心有違和感？Kyle直言最初感到壓力，擔心惹對方粉絲不滿：「會驚畀人話點解搵年紀咁大同Gigi拍感情戲。」又講笑指：「嗰時我成日照鏡，拍之前都有敷Mask，哈哈！（跟Gigi做對手感覺點？）佢好聰明，監製導演都話佢拿捏感情到位。（Gigi未拍過拖？）可能演技夠好，火星女孩一埋位就好在狀態，變回地球人。」

陪伴觀眾過冬

談到新作宣傳獨欠女主角之一的Gigi，Kyle表示不清楚，至於特輯安排在冬至檔期播出，他認為大有好處：「大家就可以食完飯睇電視，搵番追夢嘅初心、愛情嘅憧憬，覺得啱啱好。」何沛珈又指自己在另一劇集《異空感應》的戲份會在聖誕期間播出，大家將會經常看見她的身影，感覺猶如陪住觀眾過聖誕。

今次音樂特輯最特別之處是戲中角色皆沿用他們的原名，令人更有代入感，不過何沛珈就指角色性格與本人有差異，她說：「因為我角色要求佢返嚟，我好少求人，收到劇本後，憑空想像為咩事鬧交，前期拍拖畫面都係想像出嚟。」又指Kyle是怕醜仔但好溫柔，拍攬攬拖手戲好舒服。Kyle自稱內向慢熱，又笑指懼怕何沛珈的超強氣場。二人還異口同聲表示欣賞監製林肯的拍攝手法細緻，甚至會計算每個動作和眼神的速度，畫面唯美又浪漫。