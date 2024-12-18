東方日報C1：張曦雯驚艷被起底　高海寧解「峰」登場

無綫今昔的小生、花旦前晚聚首一堂盛裝出席內地盛典活動，與內地小生、花旦爭妍鬥麗，高海寧「封胸」後突然以一身桃紅色低胸性感晚裝裙示人，艷光四射撼贏一眾內地花旦，而張曦雯的白色仙氣晚裝亦引發網民「起底」。至於全場最有艷福一定是黃宗澤，更被張雨綺即場表白。

無綫近年主力與內地平台炮製有質素、口碑的港劇，不少劇集及藝人都憑着這些劇集揚威海外及內地、香港各頒獎禮，繼早前佘詩曼憑劇集《新聞女王》奪得多個獎項外，王浩信亦憑《黑色月光》奪得華鼎獎「全球最佳電視劇男演員」，相當架勢。前晚一眾新舊無綫藝人黃宗澤、王浩信、胡定欣、張振朗、張曦雯、陳山聰、陳豪、林夏薇、高海寧（高Ling）、蔡潔、林保怡、楊茜堯、宣萱等聚首一堂，於北京出席內地國劇盛典活動，眾人盛裝現身紅地氈，除了他們之外，當然還有一眾內地小生、花旦，當中包括關曉彤、王鷗、張雨綺及陳哲遠等。不過，說到星味及艷光，一眾港星似乎略勝一籌，於紅地氈先贏一仗。席間不少藝人亦獲大會頒發殊榮作嘉許，而節目安排在明年1月1日播出，就如為明年1月無綫台慶頒獎禮預演一樣。

張雨綺向黃宗澤表白

前晚不少無綫藝人都是首次踏足內地盛典紅地氈，中、港兩地小生、花旦盛裝爭妍鬥麗，當中以高Ling一襲桃紅色吊帶低胸裙及張曦雯的仙氣晚裝裙打扮最為驚艷，之前於無綫台慶及重要活動上，高Ling都已收起性感，讓一眾後輩領「峰」騷，不過前晚卻「睇頭」十足，成為全場焦點，她與俊俏白色西裝打扮的陳山聰齊齊出場，現場鎂光燈閃個不停，而身材向來Fit爆的女神張曦雯簡單一條白色長裙已仙氣十足，被內地網民群起激讚及起底。胡定欣則穿了一條紅色配黑色的花花裙，隆重又大體。至於兩位無綫前花旦楊茜堯及宣萱同以黑色晚裝雙雙踏上紅地氈，楊茜堯佩戴了鑽飾上陣，頓添不少貴氣，宣萱即時被比下去。

不過，說到現場最巴閉的男星，可說是黃宗澤（Bosco），日前踏入44歲的他，於現場獲一眾圈中好友為他慶生，他拿着生日蛋糕站在中間，被多位靚女蔡潔、高Ling、張曦雯、林夏薇及胡定欣等包圍，眾人為他唱歌慶生，期間他亦拿着蛋糕許願，艷福無邊。此外，Bosco跟張雨綺、關曉彤、陳遠哲同台，期間張雨綺應要求向黃宗澤即場表白，場面搞笑。而Bosco行紅地氈時，不時被粉絲高呼「老公」，令他尷尬狂鞠躬。

首次踏足內地紅地氈的張曦雯坦言大開眼界，她昨日接受本報獨家訪問時謂：「大會頒發咗一啲榮譽獎項畀一啲出色嘅演員、導演，我係第一次出席咁盛大嘅內地盛典活動，相當Enjoy，我嘅團隊都幫我悉心打扮，畀內地傳媒、觀眾一個好印象，大家都有一個動力，希望之後可以代表港劇做得更好，亦希望之後再有機會出席內地更多大型活動。」胡定欣亦表示首次出席國劇盛典：「大家都得到殊榮，好開心可以喺北京聚首一堂。」而陳山聰亦謂：「尋晚成班兄弟姊妹出席呢個盛典，好開心，內地都有好多藝人出席，希望大家以後都可以多啲交流、合作。」至於近來經常於內地工作的楊茜堯笑言：「呢排真係好忙，大家都好耐冇見，見番一啲好耐冇合作嘅朋友，好似敍舊一樣，今次我都專登悉心扮靚靚到場，好開心。」

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