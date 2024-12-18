文華花膠專門店告別工展　全線結業清貨一件不留

【特約報道】文華花膠專門店於香港2000年曾於港九新界開設8間專門店門市，由於近年市況和經濟不穩，再加上貨源日漸缺乏及各種因素下，文華花膠專門店於今年工展會完結後，將全線關閉結業。承蒙大家二十多年的厚愛，在此再次感謝各位尊貴會員！

今年工展會，文華花膠專門店將會推出有史以來最超值的傾銷優惠，以酬謝各位顧客二十多年來的愛戴和支持。後會有期，祝大家：生活無憂！身體健康！萬事如意！

文華花膠專門店歷史簡介

文華花膠專門店屬新西蘭第一間花膠加工廠，歷史悠久，符合國際衞生標準，並保證由新西蘭製造。20多年來加工直銷大量批發出口至世界各國華人市場，保證純天然無添加，確保無漂白、無防腐、無化學物質、無重金屬的優質花膠，保證百分百純天然，因而馳名中外，品質上乘，有口皆碑，深受顧客歡迎，優質保證及信心之選。

深海鱈鰵魚花膠被稱為花膠中之「王」，是一種補而不燥，固本培元之養生佳品。深海鱈鰵魚花膠蘊含極度豐富的天然膠原蛋白、鈣、鐵、磷質，天然膠原蛋白能令肌膚細胞重生，有助皮膚愈合及增強彈力，滋陰養顏。同時亦含豐富蛋白、高膠質、低脂及低膽固醇，無論男女老少都宜進食。

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工展會參茸湯料區:5C39-41