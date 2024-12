《第97屆奧斯卡金像獎》將於香港時間下年3月3日早上舉行,而提名名單將於香港時間下月17日晚上公布。大會公布多個獎項的初選入圍名單,其中包括「最佳國際電影」。結果,代表香港角逐此獎項的《九龍城寨之圍城》未能入圍。

除了《九》無緣爭小金人之外,代表台灣的《老狐狸》亦未能入圍。至於15部入圍「最佳國際電影」初選的電影包括法國的《毒王女人夢》(Emilia Pérez)、巴西的《I’m Still Here》、拉脫維亞的《貓貓的奇幻漂流》(Flow)、德國的《菩提樹籽》(The Seed of the Sacred Fig)、挪威的《Armand》以及英國的《Santosh》等,其中木村拓哉女兒木村光希主演的冰島電影《心動50年》(Touch)也有入圍。此外,泰國賣座溫情電影《全職乖孫》(How to Make Millions Before Grandma Dies)亦有入圍「最佳國際電影」提名初選。