西班牙鬼才導演艾慕杜華(Pedro Almodóvar)御用女星Marisa Paredes昨日於馬德里因心臟衰竭離世,享年78歲。

Marisa從影至今參演過75部電影,其中與艾慕杜華5度合作亦成為其代表作。她們合作的電影包括《修女愛瘋狂》(Dark Habits)、《情迷高跟鞋》(High Heels)、《愛火花》(The Flower of My Secret)、《論盡我阿媽》(All About My Mother)以及《我的華麗皮囊》(The Skin I Live In)。她兩度提名「西班牙奧斯卡」之稱的《Goya電影獎》,2018年她獲大會頒發榮譽獎。Marisa近年亦有參與多部電影,今年先後出席《康城電影節》以及9月舉行的《聖塞巴斯蒂安國際電影節》。