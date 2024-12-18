「喜迎大熊貓」特別郵票及多重驚喜登場 展現「國寶」新成員的可愛迷人風采

【特約報道】

香港特別行政區（香港特區）政府在7月1日宣布，中央政府同意再次贈送一對大熊貓予香港特區。適逢2024年是中華人民共和國成立75周年，令這贈送更別具意義。香港特區政府感謝中央政府，而兩隻大熊貓已於9月26日順利抵港，並於12月8日正式與公眾見面。中央政府曾分別在1999年和2007年向香港特區贈送的兩對大熊貓－「安安」和「佳佳」，以及「盈盈」和「樂樂」，陪伴一代又一代的香港人成長。新來港的一對大熊貓，亦將會帶給廣大市民歡樂和喜悅。

為了慶祝這個令人興奮的時刻，香港郵政於12月12日起推出連環五響炮：

1. 以「喜迎大熊貓」為題發行一張郵票小型張及相關集郵品；

2. 發售以大熊貓為主題的紀念品，當中包括一款與成都熊貓郵局聯乘的「大熊貓郵差」產品；

3. 在香港郵政大樓的郵政廣場、郵政總局郵趣廊、尖沙咀郵政局及九龍灣郵政局以大熊貓主題作特別裝飾佈置；

4. 於香港郵政大樓內的郵展廊展出香港郵政以大熊貓為主題發行的郵票及郵品系列；及

5. 特別推出「喜迎大熊貓」紀念印，在指定郵政局（包括香港仔郵政局、郵政總局、沙田中央郵政局、屯門中央郵政局、尖沙咀郵政局、荃灣郵政局、九龍灣郵政局和香港郵政大樓郵展廊）提供予市民蓋印留念。

「喜迎大熊貓」驚喜不斷！歡迎公衆蒞臨「打卡」及購買精美的大熊貓主題郵品及紀念品！有關詳情，可瀏覽香港郵政網頁（hongkongpost.hk/tc/panda）。

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