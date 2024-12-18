【簡潔生活學】送禮的心思

接近聖誕新年，四周的節日氣氛濃厚，加上商店促銷，令人難免想Shopping，買禮物送給家人朋友，或是慰勞自己一下。這個時候，最容易衝動消費，買了很多「唔等使」物品，最後都當垃圾處理。同樣情況，因為多聚會或派對，飲食喝酒容易過量，之後要「脂肪」斷捨離想起都怕怕！所以，慶祝節日開心之餘，記住要有節制呀！

說起派對，少不免有交換禮物環節，網上的討論區，經常有網民大吐苦水，說自己收過甚麼最「廢」的禮物，本來開心拆禮物都變做「嬲嬲豬」。老實說，如果大家清楚為求開心笑吓，即使送包米或廁紙，都起碼夠實用，但有些情況，「實用」的禮物，對收禮的人來說，卻食之無味棄之可惜。

讓我舉些例子：杯、相架、花樽，雖然實用但卻是最不受歡迎的三甲，因為這些用品關乎個人需要及品味，除非收禮物者表明自己想要，否則不送為妙；其次是保溫瓶，有需要的人，通常自己都會擁有一個，甚至乎兩、三個不同容量，所以不要再為他們加添「成員」了。

另外，卡通公仔系列用品，無論是經典迪士尼產品或是現在大熱的Chiikawa，即使多可愛漂亮，不要以自己的喜好，強加別人身上，不喜歡就是不喜歡，不能勉強。同樣地，某些偶像產品，人家不是FANS的話，你還是留給自己慢慢欣賞好了。

那麼送甚麼最穩陣呢？當然沒有標準，但眼見很多抽獎活動，有一樣個個收到/抽到，都會開心到Yeah！那就是：現金獎！

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

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