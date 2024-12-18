Anson Lo被封地獄廚神　遭MIRROR全員抵制下廚

MIRROR在新團綜中化身廚師比併廚藝，日前一人一票選出心目中的「地獄廚神」，結果Anson Lo以7票高票勝出，第二位是Edan，Anson Lo爆出讀中學時憑「西蘭花炒雞柳」成為家政學會副主席，力證廚藝不太差，不過若由Anson Lo炮製聖誕大餐，全隊友都耍手擰頭，箇中原因不言而喻。

人氣男團MIRROR時隔一年再拍團綜《MIRROR Chef》，節目以廚藝為主題，12子包括正副隊長楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK），還有姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）、李駿傑（Jeremy）、呂爵安（Edan）、邱傲然（Tiger）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）和柳應廷（Jer）日前受訪，Ian和AK被指是廚藝擔當，AK不敢自居廚神，只是有少許經驗。Ian平均一星期下廚一次，有時嫌叫外賣花時，寧願快煮炒飯和煎餃子醫肚，最叻煮「粉絲肥牛煲」，家人吃讚不錯，問可有女仔品嘗過？他笑指媽媽和婆婆。但他透露拍攝煞科當晚回家發高燒，幸不算嚴重很快康復，翌日已立即投入工作通宵拍MV。由於有專業廚師指導，故食物都全熟，沒有太難吃。

現場由他們選出「誰是地獄廚神」，Ian、Tiger、Frankie、Jeremy、Stanley、Edan和Alton齊投Anson Lo一票，成為隊友心目中之地獄之最，至於亞軍就由擁有3票的Edan勝出。Tiger指Anson Lo烹調欠次序，，Ian笑言不知Anson Lo在做甚麼，Jeremy覺得Anson Lo煮食好危險，擔心切食物會切傷手指，Frankie亦建議他做廚房監督較適合。Edan笑指跟Anson Lo相比，自己比較好少少：「佢好有天分，讀書時期係家政學會副主席。」此話一出全場爆笑。Anson Lo就力撐自己憑「西蘭花炒雞柳」而獲得此職位，問他可會在廚藝上進修？Anson Lo強調自己廚藝不差，並分享自創三式糖水食法的心得，信心滿滿，但問到可會煮聖誕大餐給隊友，11子聞言即耍手擰頭：「唔使啦！」Jer就爆Edan焗曲奇連倒模一齊焗的亂像，Edan反駁等同雞翼有骨一樣，味道一樣好吃。姜濤自認廚藝不精，撚手小菜是奄列和「小炒王」，不過平日都是叫外賣吃多。之前團綜《Mirror Go》曾出現田雞食材，Lokman表示今次沒有令人恐懼的食材。