準新郎目擊Liam Payne墮樓時的情況：永遠無法忘記

英國男子組合One Direction（1D）成員Liam Payne於10月中在阿根庭一酒店陽台意外墮下傷重身亡，美國有網站與電視頻道合作製作節目《Liam Payne：誰要受責？》，並找來多位事件中的關鍵人物受訪。其中一名目擊者受訪時仍猶有餘悸。

一名於事發當日去酒店傾婚禮事宣的準新郎Bret Watson受訪，他表示當時已回到自己於1樓的房間正跟婚禮策劃師傾談，剛巧新娘想看看酒店窗外泳池的風景，然後就看到Liam墮樓的瞬間。當時大家即時衝到陽台往下看，Bret表示：「我見到Liam是面部向上並躺在地上，應該就係咁跌下來，讓人一眼就能看出他是誰。」對於這場意外，Bret表示現在仍無法擺脫陰影：「看到有人那樣墮樓，真的令人心碎，加上看到他躺在地上的樣子，這一幕讓人揮之不去。深深烙印在我的大腦中，這是我永遠無法忘記的！」

而Bret亦提到「事發前」在酒店大堂見到Liam時，他情緒非常激動及語無倫次，一度把手提電腦摔到地上並狂爆粗，最後被酒店員工合力將他帶離大堂。不過，同樣於節目接受訪問的Liam朋友Roger Nores就否認：「他的精神很好，保持很好，跟每個人都有說有笑，沒有什麼不開心的。」而他亦澄清自己並沒有因為Liam的死而遭阿根庭警方調查，他說：「那天我去了他酒店房間3次，在事件發生的40分鐘之前就離開了，當我離開時，大堂還有15個人跟他交談說笑。我從來沒想過會有這樣的悲劇發生，我已經於10月17日跟檢察官陳述過，此後再也沒有接受警方或檢方的調查。」