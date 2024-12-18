Adele舊曲涉抄襲巴西歌獲敗訴　歌曲全球下架

英國天后Adele剛完成賭城駐場騷，而2020年巴西作曲家Toninho Geraes控告她於2015年的舊歌《Million Years Ago》抄襲一案近日亦有裁決。

Toninho Geraes當時指控Adele的舊歌抄襲他於1995年為巴西歌手Martinho da Vila創作的歌曲《Mulheres》，並要求Adele及其唱片公司賠償版稅損失以及16萬美元（約124萬港元）的精神損失，亦要求Adele在歌曲創作人一欄加回他的名字。據知作曲家Toninho今年初曾找Adele的團隊試圖庭外和解，但不成功，於是繼續入稟。結果經過審理，上周五（13日），巴西里約熱內盧的法官Victor Torres裁定Toninho勝訴，並頒布禁令，要求唱片公司索尼和環球「立即在全球範圍內，停止透過任何形式在任何平台使用、重製、編輯、播放及發行」《Million Years Ago》，Adele方面可申請上訴。Toninho的律師對法院的判決感到滿意，直言是巴西音樂史上的里程碑。暫時Adele的唱片公司並未就裁決作出回應。