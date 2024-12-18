李亞鵬投資過億自創酒牌　竟創出驚人0銷售量

王菲前夫李亞鵬早前因欠巨債而成為話題人物，被指佢欠債唔還，佢亦曾公開表示叫大家畀啲時間佢，佢已積極做拍片、直播帶貨生意去幫補，不過成績差強人意，去年仲裁員200人，至今仍欠付員工補償金。佢承包茶山種茶、開火鍋店等之後，近日投身白酒市場，投資過億自創品牌，不過就被爆直播帶貨時就銷情慘淡賣唔出！

李亞鵬帶新產品做直播帶貨，力Sell自主研發嘅白酒，佢自爆投資過億，仲特別邀請專業團隊花足3年時間研發，嚴格按照茅台以1：1比例調配而成，佢又為白酒取諧音名「拎壺沖」，以紀念自己曾經飾演過「令狐沖」一角。李亞鵬今次推出嘅白酒約1,000元人民幣

（約1,066港元），相比起茅台平價。

同時佢又實行「賣慘」，話自己花好多心思、投入好多資金落去，連老婆都唔理解，埋怨佢亂投資，但佢都希望得到一個成功機會，更拍心口保證酒非常好飲：「請大家給我一次機會，買回去先嘗一嘗，如果不好喝給我退回來，不要這麼快就否定，你們都沒有去嘗試，就先把我否定，這樣的話對我太不公平。」但即使佢賣力推銷之後，仍有唔少人提出質疑：「單憑拎壺沖這名字就賣不上高價」、「人家高端白酒賣的也是酒瓶子，你這個瓶子看起來就很廉價」等。網友更發現佢所sell嘅白酒，喺銷售平台上竟然得到0銷售量，冇人肯課金「幫幫手」。