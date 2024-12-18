周潤發積極健身操肌　自爆努力美容：跑得多容易有雀斑呀

影帝周潤發今日（18日）到尖沙咀出席慈善攝影展《香港·晨》主持開幕儀式，展覽中展出了30張由周潤發親自拍攝的作品，吸引大批途人圍觀，太太陳薈蓮亦有到場支持。

周潤發一現身見到有不少人圍觀， 就問大家幾點到場等候， 即有男粉絲大聲回答說：「8點！」周潤發笑問：「真係咁鍾意我？ 多謝支持。」談到成為攝影師感受，他表示攝影師自己生活的一部份，自己亦都好鍾意影相，又指因為自己年輕的時候在中環打工，所以對中環有一種獨特的感受，再加上自己去年開始會去中環做gym訓練肌肉，所以才忽發奇想，影一些街景。

受訪時，周潤發表示今次作品是從300多張的照片中選出來，指拍攝其實沒有難度，只不過好考耐性：「你要不停咁喺度等，睇有冇獵物經過。」表示眾多相片中影倒影的照片最考耐性，因為要配合身邊陌生的途人，所以要影好多張才能選出一張滿意的。他又指有些相片自己都有份入鏡，問到會否想觀眾持到他的身影？他說：「睇到咪睇囉，睇唔到都冇乜所謂（唔會唔幫太太影相？）我影得唔靚，佢會鬧我。」又笑言沒有人會買太太的照片。

他亦指眾多作品中，最深刻的那一張照片名叫《無題》，是在黑色暴雨下拍的維港照片，他稱拍這張照片時是去做Facial的途中，當時一共影了三張， 但只有一張可以用得上，而且拍這張照片講求天時地利人和的配合，所以獨一無二。他又笑言平時都會努力做美容：「因為跑得多，容易有雀斑，唔係點樣撈落去，我都就嚟奔7啦喎。」他又指自己現在一日行程是早上出去拍照，中午就回家吃午飯，下午小睡一會，睡醒就會出去影黃昏，影完回家吃晚飯，然後就會去黑房逗留至凌晨兩、三點，笑言這個作息比拍電影還要攰：「一日要出兩組，但冇人工，全憑自己興趣自己鍾意，有陣時仲好重，要拎晒啲工具上山，但都未必影到靚相，所以好鍛鍊耐性。」問到太太會否跟着去影相？他笑說：「唔好啦，好毒㗎，毒死我一個好啦，唔好毒死佢。」

講到電影拍攝，他提到自己剛剛完成了賀歲片《唐探1990》的拍攝：「我哋咁嘅年紀，都少咗搵到角色畀我哋。」透露會為新片做宣傳，又指當時在北京拍戲都有帶工具上山攝影。問到聖誕節會否外出影燈飾？他笑言：「我出去畀人認到就死得，仲要聖誕節，唔溶咗你？」