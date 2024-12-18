多國節慶料理　浪漫VS熱鬧

還有不到一星期便聖誕，之後就是除夕元旦，巴絲打與親友剛定好日子但還未仆錘決定食咩好？今次介紹幾間中西日等各具特色節日饗宴以及到會，讓大家揀啱心水食住享受共度佳節！

結合按摩夠特別

首次介紹一間集按摩店與餐廳於一身的特色店，位於尖沙咀鬧市，於即日至12月31日期間推出「精選佳節套餐」，供兩位及四位用，有沙律、前菜、意粉或意大利飯和甜品。前菜選擇之一有蒜香煎帶子伴牛油檸檬汁，煎焗至外焦內嫩的帶子伴香濃的牛油檸檬汁，散發誘人香氣。主菜之一的煙熏BBQ醬焗豬肋骨，外皮酥脆的豬肋骨淋上特製煙熏BBQ醬，每一口都嘗到肉質的鮮嫩與醬汁的豐富，佐以金黃薯條，可口回味。而蜜糖蘋果烤春雞用上優質春雞，以蜜糖醬烤至金黃酥脆，肉質Q彈多汁。煎焗龍蝦尾青咖喱意大利飯則鮮甜肉厚的龍蝦尾入饌，煎焗後外皮微微焦脆，入面則保持了豐富的汁液與彈性。意大利米粒在烹調過程中釋放出澱粉，形成奶油般的醇厚口感；搭配濃郁青咖喱，味道濃厚和諧。為了迎接佳節，品牌尖沙咀店更特別推出聖誕限時優惠，推出優惠價享用聖誕晚餐及體驗45分鐘足底按摩，讓大家逛個夠後按腳兼歎聖誕大餐。

選擇多元又滋味

餐飲集團旗下有多間不同特色餐廳，好似位於西九商場上和大嶼山長沙泳灘的西餐廳、尖沙咀海旁擁有無敵海景的澳洲餐廳均會在節慶月推出一系列聖誕及除夕限定菜單。想浪費一點當然可到香港最長的長沙泳灘的餐廳與另一半享用除夕夜三道菜料理，包括清爽卡布里沙律、金黃酥脆的炸魚薯條和淋上乳酪醬的大蒜茄子，主菜有擇燒春雞、烤大蝦或粉嫩和牛扒選擇，甜品則是黑森林蛋糕或杧果椰子提拉米蘇。至於西九商場上的法式餐酒館就帶來2道菜及3道菜除夕晚市套餐，有加有蜜餞煙肉和香蒜麵包粒作點綴的栗子湯、佐以士多啤梨凝膠的雞肝醬芭菲、蘑菇松露意大利飯、烤鵪或升級安格斯肉眼扒的主菜，甜品是經典芝士蛋糕或檸檬撻。澳洲餐廳則於即日至12月27日（12月24及25日除外）推出3款聖誕到會套餐，包括有機威靈頓牛柳套餐、帝皇三文魚威靈頓套餐及聖誕蜜糖烤火腿套餐，與親友在家中輕鬆開派對過節。

性價比高會席料理

試過聖誕品嘗會席料理未呢？位於中環的廚師發辦餐廳於即日至12月31日期間限時推出「聖誕會席料理」，用上頂級食材包括北海道雪場蟹蟹腳、根室赤海膽、香箱蟹、拖羅及黑松露等，輔以巧手廚藝炮製出性價比高的和食，好似香箱蟹蟹肉春卷、炭燒熟成大吞拿魚腩配黑松露、北海道十勝和牛薄燒等。由先付け（前菜），到鮮美的お造り（刺身）、お凌ぎ（佐酒料理），再到豐盛的鉢肴（肉料理）、揚げ物（天婦羅）、お寿司（壽司），以及熱湯與誘人甜品，每一道皆是精心之作。