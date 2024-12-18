自製賀年糕點　搶試人氣松露包

近年多了人喜歡自己落手落腳製作烘焙美食，下個月便是農曆新年，如果有興奮自己整糕點但又唔曉點入手，不妨跟大師傅學藝，有本地餅店開設的工作坊就與日本萌爆貓咪mofusand合作推出新春烘焙班，還有應節又可愛的蛋黃酥及麻糬豆沙酥班等，唔想自己動手，也有日本人氣麵包店首間海外分店登場，巴絲打大可以搶試招牌滋味。

學定犒賞親友

老字號餅店旗下的工作坊不時會推出特色烘焙班，臨近農曆新年，就與近排超人氣的日本萌爆貓咪mofusand再度合作，推出「mofusand新春烘焙班」成人及親子班，學員可以親手炮製印有貓樣和貓掌的「桂圓合桃年糕」、「椰汁糖年糕」，以及2個「XO醬臘味蘿蔔糕」，課堂於12月27至2025年1月28日期間舉行（人數有限，額滿即止）。完成4個年糕後除可獲成品外，還可獲一系列mofusand精美賀年紀念品，包括賀年年糕包裝盒兩個、A4文件夾、年曆卡及利是封。此外，於12月28日至2025年1月28日首次開辦以年桔及許願祈福的達摩造型的「蛋黃酥及麻糬豆沙酥班」成人班，親手製作年桔造型蛋黃酥和達摩造型麻糬豆沙酥，前者象徵吉祥及祝願財源廣進，後者則寓意健康長壽，平安幸福。

日本男神都愛

日本東京人專賣松露麵包的人氣麵包店終於開設首間海外分店，並選址香港，早幾日開始試業，有說木村拓哉與二宮和也均是品牌粉絲呢！新店佔地兩層，上層為烘焙廚房，下層則是麵包店，麵包均每日新鮮出爐，除了招牌的白松露鹽麵包外，還有品牌精選出約20款招牌麵包，包括黑松露雞蛋三文治、冬甩、瑞典豆蒄包、半熟肉桂麵包等，還有日本及香港團隊共同為香港店研發的松露朱古力鹽包，以及香港獨家口味的桂花烏龍無花果酸種包。酸種包是用日本已培養10年以上的天然酵母製作，另將烏龍茶與新鮮桂花預先浸泡一晚，然後混和酵母、無花果、核桃製成麵糰，再低溫發酵14小時，焗好的酸種包散發幽淡清香，誘人又美味。