羅啟豪趁聖誕搞冬日市集　邀重要嘉賓見證人生里程碑

《中年好聲音》首季季軍羅啟豪擁有一班忠實歌迷，歌迷近日給偶像送上聖誕大禮，在赤柱舉辦一共七日的《羅啟豪冬日約會迷你市集》，與眾同樂，當日出席開幕禮的還有鄭丹瑞、胡渭康、和一班《中年好聲音》家族包括吳大強、丁文俊、魏嘉信、顏米羔、劉威煌、黃劍文、顏志恒太太及兒子等，齊齊預祝聖誕節。

啟豪表示是人生重要的里程碑，所以邀請非常重視的嘉賓見證，強調市集並非歌迷會活動，他說：「歌迷會用一般市民的角度去構思市集內容，希望訪客食得、玩得、買得開心，大家都盡興而歸，歌迷花盡心思籌辦市集，希望令更多人認識到我，這份心意令我好感動。」第一次走進市集時心情百感交集，感受到大家花了不少心機和心思，同時吸引到不少遊客遊覽，已達到預期目標。

去年年尾舉辦過《與羅啟豪之冬日約會音樂會》，今次聖誕市集正是延續篇，他開心表示聖誕市集已有多年傳統，今次能夠參與其中，感覺高興。鄭丹瑞笑言原本天氣有點寒意，但走進市集，就感受到啟豪帶給大家的溫暖，覺得對方熱愛唱歌又身體力行去回饋社會，好難得，原來鄭丹瑞都是《中年好聲音》擁躉，支持一眾畢業生繼續追夢。