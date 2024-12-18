本日日本：「食鬼」迎45周年　聯乘手錶有睇頭

日本鐘錶品牌CASIO為慶祝《PAC-MAN》（港人暱稱「食鬼」）於2025年迎來45周年，宣布推出全新聯名系列，共計共有4種款式，外觀設計巧妙融入食鬼的俏皮世界，為日常生活增添趣味。錶款A168WEPC和F-91WPC採用鮮艷的霓虹燈色調，大膽將PAC-MAN和4個幽靈幫布林奇(Blinky)、平奇(Pinky)、英奇(Inky)和克萊德Clyde)融入錶盤設計，展現時尚感。此外，PAC-MAN吃豆時發出的擬聲「WAKA WAKA」字樣也會出現在兩款手錶的錶帶扣及A168WEPC的LCD背光照明中，增添童趣與俏皮氛圍。ABL-100WEPC與 CA-53WPC則以遊戲場景為靈感，錶盤設計生動再現食鬼經典遊戲畫面，熟悉的角色穿梭於迷宮之中，捕捉遊戲的精髓。ABL-100WEPC以黑色作為主色，呼應單色遊戲螢幕的懷舊風格，並在錶帶扣上刻有「PAC-MAN」字樣。而CA-53WPC則有黃色錶圈，象徵街機設計。全新4款聯名錶款的錶背皆刻有食鬼角色與標誌，並搭配各具特色的專屬包裝，很有收藏價值，粉絲們不容錯過。除了ABL-100WEPC (WEB限定) 將於12月20日開始發售，其他3款型號即日起有售。