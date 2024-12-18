羅天宇與同母異父細佬為母慶生　一家高顏值似到出奇

羅天宇參加《香港先生選舉》出身，入行16年演出過不少作品，近年更開始擔正男主角，備受無綫力捧。他昨日（17日）在社交網上分享一張與細佬胡㻗齊齊為媽媽慶生的合照，一家高顏值隨即引起網民關注。

羅天宇留言：「生日快樂！」照片中可以看到留着中分髮型的羅天宇穿上黑色底衫及軍綠色外套，而身旁的細佬胡㻗則身穿白色T恤配黑色外套，兩兄弟的五官及氣質都十分相似，同樣是五官深邃，而且就連笑起來的嘴角弧度都相差無幾。而坐在C位的羅媽媽就十分時髦，不但身穿白色墊肩外套，手捧大束桃紅色玫瑰，還留着黑底及白金髮耳圈染的髮型，更化上歐美風的妝容，整個人塑造出一股清冷高貴感。

而桌上放了一個粉白色的心形蛋糕及插着生日蠟燭的提拉米蘇，三母子緊靠在一起合照，畫面相當和諧溫馨，樂也融融。照片曝光後，不少網民都留言表示：「兩兄弟好似樣！」

羅天宇與相差7歲的細佬胡㻗是同母異父兄弟，但兩人感情卻十分要好，而且都十分孝順，經常與媽媽一起外出。羅媽媽早年在羅天宇幾個月大時便與另一半分開，之後又與80年代的「銀河十星」之一的胡越山拍拖，從而誕下細仔胡㻗，不過二人最後仍是分手收場。除了羅天宇是參加《香港先生選舉》出身外，細佬胡㻗也是港男出身，一樣咁靚仔。